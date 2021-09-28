Израиль изменил правила въезда для иностранцев

После прибытия в Израиль понадобится сделать второй, платный тест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле изменились правила въезда для иностранцев – для того, чтобы попасть на Землю обетованную, гражданам необходимо обратиться с заявлением в дипломатическое или консульское учреждение у себя в стране либо в Департамент народонаселения и иммиграции, являющийся структурным подразделением МВД Израиля.

При подаче заявления потребуются действующий медицинский полис (на случай покрытия расходов при заболевании коронавирусной инфекцией), а также отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до обращения.

После прибытия в Израиль понадобится сделать второй, платный тест.

Кроме того, остается актуальным требование о самоизоляции: несмотря на наличие сертификатов о прививках от коронавируса или справки о перенесенном COVID-19, иностранцам необходимо будет провести в домашнем карантине 14 дней. Этот срок может быть сокращен до семи суток при условии получения отрицательного ПЦР-теста сразу при въезде в страну и еще одного на седьмой день самоизоляции.

На фоне прививочной кампании в Израиле сократилось количество заболевших коронавирусом, а также значительно снизилось число тяжелобольных. В то же время, врачи не исключают вспышки заболеваемости на фоне начала учебного года и работы детских дошкольных учреждений.