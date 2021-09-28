Forbes назвал курорты Потанина - «русской мечтой»

Фото: www.forbes.com

Среди них новые проекты в Кавказских горах и на полуострове Рыбачий. В обзор американского журнала Forbes, который посвящен самым амбициозным турпроектам мира, попали сразу четыре будущих курорта РФ.

Два из них запланировали построить в русской Арктике – на полуострове Рыбачий Мурманской области и на Таймыре недалеко от легендарного плато Путорана, один в Дальневосточном регионе (парк “Три вулкана” на Камчатке) и еще в горах Сочи - курорт “Долина Васта”. При этом журналисты Forbes оказались под впечатлением не столько от самих будущих курортов, сколько от размаха замысла их создателя - российского миллиардера Владимира Потанина. Он выступил с идеей строительства серии курортов мирового уровня от российского арктического пояса до субтропиков Северного Кавказа.

И если про Сочи хорошо знают не только российские, но и западные туристы, то Заполярье и Камчатка пока еще являются экзотикой. Но великолепие русской природы никого не оставит равнодушным. И курорты мирового уровня помогут привлечь в эти края туристов, которые смогут в полной мере насладиться этой красотой. А развитие туристического бизнеса неизменно повлечет за собой поток инвестиций.

Помимо проектов «русской мечты», как охарактеризовал потанинские проекты Forbes, в обзоре говорится о проекте Авадзи Юмэ Бутай известного японского архитектора Тадао Андо на искусственном острове, о не имеющем аналогов отеле-обсерватории для ученых на горе Серро Параналь в Чили и отеле в для влюбленных на подводной лодке. Авторы журнала также упомянули и планирующееся возведение первого космического отеля.