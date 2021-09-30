Планшет Huawei MatePad 11 – любовь с первого взгляда

Планшет Huawei MatePad 11 появился на российском рынке только в июле 2021 года, но моментально успел завоевать сердца отечественных пользователей. Россияне покупают его в 10 раз лучше, чем прошлогоднюю модель. А по количеству продаж Россия занимает на мировом рынке третье место. Это говорит о том, что обновленный планшет как нельзя кстати соответствует пользовательским запросам.

Чем же объясняется эта любовь с первого взгляда? Эксперты считают, что дело не только в демократичной цене устройства. Скорее всего пользователям понравилась концепция «2 в 1»: ты покупаешь планшет, который можно использовать как ноутбук и в результате получаешь двойную выгоду.

Кто-то возразит, что любое универсальное устройство априори проигрывает специализированному. Но в данном случае инженерам Huawei удалось соблюсти баланс. В этом можно убедиться, сравнив возможности Huawei MatePad 11 как ноутбука.

5 качеств ноутбука, которыми инженеры наделили Huawei MatePad 11

1. Планшет легко превращается в полноценное (но компактное!) рабочее место, благодаря подключению беспроводной клавиатуры и мыши.

Учитывая, что все больше людей работают удаленно и режим дня становится совершенно размытым, Huawei MatePad 11 дает возможность развернуть походный офис в любом месте и любое время. Вы больше не привязаны к стационарному компьютеру.

2. Huawei MatePad 11 обладает достаточным объемом памяти для хранения ваших файлов. Оперативная память для всех комплектаций – 6 ГБ, встроенный накопитель доступен в трёх модификациях: 64, 128 или 256 ГБ.

3. Вы можете одновременно запустить на планшете несколько программ и окон. Вычислительные мощности обеспечат работу в режиме многозадачности. Сердце нового Huawei MatePad 11 – это 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, один из лидеров по производительности в своем классе.

4. Вам будет удобно делать видеозвонки и участвовать в онлайн-конференциях.

Кроме того, для офисных работников доступны несколько интересных функций. Например, в нижней части рабочего стола расположена панель часто используемых или недавно открытых сервисов. Там можно увидеть приложения «Электронная почта», «Блокнот» или «Калькулятор». Пользователю больше не надо листать экраны в поисках черновика письма или заметки.

5. Планшет способен выступать в роли базовой станции для смартфона: вы можете легко перемещать файлы между устройствами без проводов с функцией Huawei Share. А ёмкой батареи 7250 м*Ач хватит на целый день и даже на подзарядку телефона.

В ЧЕМ ПЛАНШЕТ ЛУЧШЕ НОУТБУКА?

- Huawei MatePad 11 гораздо легче и компактнее компьютера, пусть даже портативного. Его проще носить с собой. Такое рабочее место весит всего 485 граммов и помещается в дамской сумочке. Клавиатура подключается при необходимости, ее можно оставить и дома.

- Делать заметки во время совещания или рисовать графики удобно с помощью стилуса второго поколения M-Pencil. Он поддерживает 4096 степеней нажатия и распознает касания при наклонном положении. Задержка отклика стилуса в популярном приложении для заметок Jnotes составляет всего 2 миллисекунды. При этом не нужно вручную переключаться из режима набора печатного текста в режим рукописного текста. Синхронизирование происходит автоматически. А такие функции, как Instant Shape и Instant Table позволяют преобразовать нарисованные от руки фигуры и таблицы в более совершенные геометрические формы. Это может пригодиться, например, при создании презентаций, диаграмм, графиков.

- У планшета есть сенсорный экран, что облегчает управление в походных условиях.

IPS-дисплеей имеет разрешение 2560×1600 пикселей и цветовое пространство DCI-P3, которое является стандартом для цифровых кинотеатров. Палитра MatePad 11 охватывает большую часть спектра естественного происхождения. Сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland гарантируют низкий уровень синего излучения (в режиме защиты зрения) и отсутствие мерцания экрана. Это позволяет использовать планшет долгое время без ущерба для глаз.

- Играть в мобильные игры стало еще увлекательнее и удобнее. Huawei MatePad 11 – первый планшет компании с частотой обновления экрана до 120 Гц. Она обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен в видео и играх и не только.

- Аккумулятора хватает на 12 часов просмотра видео – мощная батарея позволяет вам быть более мобильным и автономным.

- И последний аргумент в списке, но далеко не последний по значимости: планшет значительно дешевле ноутбука.

ЦЕНА ВОПРОСА

Купить устройство можно как в фирменном онлайн-магазине Huawei, так и в розничных магазинах партнеров.

HUAWEI MatePad 11 (6+64 ГБ плюс стилус и чехол, серый матовый) – 32 990 рублей.

HUAWEI MatePad 11 (6+128 ГБ плюс стилус и чехол, серый матовый) – 34 990 рублей.

HUAWEI MatePad 11 (6+256 ГБ оливковый зеленый) – 40 490 рублей.

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

А вот что говорят владельцы Huawei MatePad 11 о своем опыте использования устройства.

Xeres: - Получил вчера планшет. Версия на 256 гигабайт, оливковый, спинка под кожу. Изучаю пока. Но первое впечатление крайне положительное. Всё летает. Программы установились без проблем.

Александр Ветчинин: - Мне HarmonyOS понравилась. За счёт возможностей GSpace и Gappsов, за счёт приятной визуалки и быстроты, за счёт связывания между собой устройств с этой операционной системой Huawei наберёт популярность за год-два. Мне нужен планшет в ближайшие полгода и я пришёл к такому решению, выбирая между Apple и Huawei.

Lumtsk: - Общее впечатление: работает шустро, плавно, лагов нет. У меня это первое устройство на Harmony OS, но неудобств в настройке и использовании не замечаю, всё интуитивно понятно. Звук для планшета если не шикарный, то лучший. Всё же 4 динамика... Да и Харман Кардон же ж вроде как ни крути. Хотя, на мой вкус, басов бы подкрутить чуть. За минус это не считаю, это субъективно всё. Для фильмов и YouTube очень даже хорошо. Для музыки – на четвёрку. Громкость отличная, мне хватает даже меньше половины…Экран отличный – сочно/ярко/чётко, на прикосновения реагирует правильно, углы обзора большие. Поставила 50% яркость, моим глазам комфортно.

Максим Д: - Собран качественно, сразу видно премиум-сегмент. Экран сочный, яркий, есть функция защиты зрения. Новая ОС удобная, все под рукой. Дети тоже оценили, сразу проверили детский режим!