Глава МВД России вручил награды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в университете Перми

Глава ведомства вручил офицерам новые погоны. Калинин получил очередное звание - "лейтенант полиции", а Макаров стал капитаном. Фото: мвд.рф

Министр МВД России Владимир Колокольцев вручил инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми младшему лейтенанту полиции Константину Калинину орден Мужества, а его коллеге старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову – медаль "За отличие в охране общественного порядка".

- Нет сомнений, что нашим коллегам помог большой опыт. Константин Калинин только за последние два года в патрульно-постовой службе задержал 48 лиц, находившихся в розыске. Раскрыл ряд преступлений. Четыре месяца назад перевелся в Госавтоинспекцию. Его напарник Владимир Макаров также достиг значительных результатов в служебной деятельности, посвятив работе в органах внутренних дел 25 лет, - заявил министр.

Именно благодаря полученному в полиции опыту, Калинин и Макаров сумели остановить вооруженного преступника, который успел убить и ранить несколько учащихся. Отметим, что в случаях, когда террорист вооружен ружьем, требуется работа спецназа, который вооружен снайперскими винтовками, которые позволяют точно, со значительного расстояния ликвидировать преступника без всякого риска.

Но Калинин решил рискнуть своей жизнью: он приблизился к террористу, отвлек его огонь на себя и сумел его обездвижить несколькими ранениями. Точный огонь полицейского не допустил рикошета в стенах образовательного учреждения.

- Руководство и личный состав МВД России глубоко соболезнуют родным и близким погибших, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления. Жертв этого жестокого и циничного нападения могло быть больше, если бы не мужество и самоотверженность сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми. Любой защитник правопорядка должен быть готов в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду, и поступок Калинина и Макарова стал лучшим тому подтверждением, - отметил Колокольцев.

Глава ведомства вручил офицерам новые погоны. Калинин получил очередное звание - "лейтенант полиции", а Макаров стал капитаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему полицейский сохранил жизнь вооруженному студенту в Перми

За четкие действия по инструкции автоинспекторы получили досрочные очередные звания и государственные награды (подробности)