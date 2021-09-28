Банк Merrill Lynch: «Либерализация экспорта выгодна России»

Несколько лет назад Евросоюз принял Третий энергопакет, запрещающий полностью использовать мощности экспортного газопровода одним поставщиком. В результате Россия столкнулась с уникальной ситуацией: начав строить Северный поток-2 еще при старом законодательстве, теперь она вынуждена руководствоваться новыми требованиями ЕС. А это значит, что Газпром, который является одновременно собственником трубопровода и поставщиком газа, имеет право загрузить «трубу» лишь на половину. Но аналитики Merrill Lynch не видят в этом серьезной проблемы. Больше того, считают, что «либерализация экспорта газа должна быть выгодна России в целом».

ОПАСЕНИЯ НЕ МАТЕРИАЛИЗОВАЛИСЬ

«С учетом снижения добычи газа в Европе и ограничения поставок СПГ российские независимые производители газа (Роснефть, Новатэк) могут найти новых покупателей без ущерба существующим контрактам Газпрома, - отмечается в аналитическом докладе Merrill Lynch. - Привлечение газа независимых производителей может позволить России соответствовать требованиям Третьего энергопакета… Газпром по понятным причинам противится идее либерализации экспорта, указывая на то, что у Роснефти в данный момент не хватает газа для исполнения контрактных обязательств».

При этом в исследовании уточняется, что с 2022 года Роснефть существенно нарастит мощности по добыче газа с выходом на проектную мощность проекта Роспан и запуском Харампурского месторождения. Оба эти проекта в 2022 году дадут около 10 млрд куб. м дополнительной добычи газа по сравнению с 2021 годом. По оценкам Merrill Lynch экспорт 10 млрд куб. м газа позволит Роснефти заработать 0,3 - 0,8 млрд долл. при цене 200-300 долл./тыс. куб. м и до 2,1 млрд долл. при текущей форвардной цене на газовом хабе TTF в Нидерландах в 530 долл./тыс. куб. м.

«Когда Новатэк запускал Ямал СПГ тоже циркулировали опасения Газпрома относительно конкуренции СПГ и трубопроводного газа. Однако опасения не материализовались, т.к. с момента запуска экспорта СПГ Новатэком Газпром нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу, а не снизил, - отмечает Merrill Lynch. – Пример сжиженного природного может стать хорошим аргументом в споре Роснефти с Газпромом относительно либерализации экспорта трубопроводного газа».

ДО 3500 ДОЛЛАРОВ ЗА 1000 КУБОВ

О чем речь? В середине сентября «Коммерсант» сообщил, что Роснефть обратилась к федеральным властям с просьбой разрешить ей экспортировать газ через агентское соглашение с Газпромом, который является монополистом в области трубопроводного экспорта газа.

«Ведомости» отметили, что Citigroup удвоил прогноз цены на газ в Азии и Европе на следующий квартал. «В случае холодной зимы и ураганов в Мексиканском заливе можно ожидать еще больших ценовых всплесков – до $3500 за 1000 кубометров. Эта стоимость эквивалентна цене барреля нефти в $580», – говорится в отчете банка.

Наступление холодов и низкий уровень запасов в европейских хранилищах обостряют конкуренцию за поставки СПГ. Так, в сентябре цена тонны сжиженного газа в Северо-Восточной Азии выросла на 50% и превысила $1000. На европейском рынке стоимость СПГ достигала $900, увеличившись за месяц более чем на 40%.

Экспортные цены российского СПГ отстают от этой динамики. Так, средняя стоимость поставок сжиженного природного газа с завода «Газпрома» на Сахалине составила $319 за тонну по итогам июля ($257 за 1000 куб. м), следует из данных Федеральной таможенной службы России. Это почти вдвое ниже, чем на хабе TTF в Нидерландах ($456 за 1000 куб. м), свидетельствуют данные Refinitiv.

«Новатэк» продает свой СПГ еще дешевле: средняя экспортная цена с «Ямал СПГ» составила в июле $199 за тонну ($145 за 1000 куб. м), что втрое ниже средней стоимости контрактов на TTF и на 37% дешевле, чем СПГ «Газпрома», - отмечают «Ведомости». - В среднем за истекший год стоимость экспортных поставок «Новатэка» оказалась на 65% ниже даже трубопроводного газа, поставляемого «Газпромом» в Европу».

Причина этому - существующая привязка цен на газ к стоимости нефтепродуктов. Это отчасти позволяет диверсифицировать риск волатильности рыночных цен, однако в целом является устаревшим подходом, считает главный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. «С развитием рынка СПГ рынок стал более динамичным, поэтому все чаще звучат призывы, в том числе и со стороны европейских партнеров, пересмотреть подход к ценообразованию. Это же касается и налогообложения газовой отрасли, которое должно быть приближено к рыночным условиям», – сказал Суверов. По его словам, целесообразно применять ступенчатую формулу: чем выше цена, тем выше доля налогов в этой цене. «Это позволило бы максимизировать прибыль и компаний, и государства», – считает эксперт.

Проще говоря, мировые цены на газ бьют все мыслимые рекорды, но пока ни его производители, ни государство воспользоваться благоприятным моментом не могут…