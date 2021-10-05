Четыре в одном: что покажет «госпитальный» комплекс и почему его стоит пройти

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Плановую госпитализацию в терапевтический стационар всегда сопровождают четыре исследования: гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. Часто их проводят не по отдельности, а единым комплексом – так быстрее и дешевле.

Расскажем подробнее про каждое заболевание и уточнит, почему эти анализы иногда стоит проходить всем, не дожидаясь госпитализации.

Гепатиты В и С

Самыми опасными видами гепатита заразиться проще, чем кажется – достаточно не соблюдать одно простое правило. О нем мы расскажем чуть позже – сейчас вкратце определим, что такое гепатит.

Не вдаваясь в подробности, гепатит – воспалительное заболевание печени, при котором под удар попадают ее главные клетки – гепатоциты. Печень может регенерировать, но если организм не успевает «залатать» повреждения, гепатоциты заменяются на соединительную ткань – этот процесс называется «фиброз».

Такая ткань не может выступать в роли печени – фильтровать кровь, перерабатывать белки, жиры и глюкозу, синтезировать желчь и гормоны. В результате фиброз может привести к изменению работы и функции органа, очевидно не в лучшую сторону.

Среди всех разновидностей гепатита подвиды B и C считаются самыми опасными. Через повреждения кожи или слизистых они могут попасть в кровь, и это основной путь заражения. Второй, менее вероятный, но возможный путь – секс. По данным ВОЗ, гепатитами В и С заражены 325 миллионов человек, а ежегодная смертность от них – 1,4 миллиона.

Оба вида гепатита могут привести к циррозу и раку печени, но различаются по особенностям. Так, хронический гепатит В не лечится, но от него есть прививка. Гепатит С, напротив, излечим, но пока нет вакцины, которая может воздействовать непосредственно на вирус, поэтому выход один – попытаться отсрочить осложнения терапией.

Гепатит коварен тем, что может протекать без симптомов вплоть до той стадии, когда не обойтись без трансплантации печени. Единственное, что может чувствовать пациент – усталость, расстройство сна и потерю аппетита.

Для защиты от гепатитов В и С стоит применять одно простое правило – исключить контакт с чужой кровью. Не используйте любые чужие предметы личной гигиены, следите за чистотой инструментов во время медицинских и косметологических процедур, а также пользуйтесь презервативами.

Тест на ВИЧ

В отличие от многих других инфекционных агентов, вирус иммунодефицита человека переписывает ДНК иммунных клеток – проще говоря, «программирует» их под себя. Это приводит к их гибели, и защита организма от болезней слабеет.

Все слышали о СПИДе – синдроме приобретенного иммунодефицита. Это последняя стадия болезни, вызываемой ВИЧ. На ней организм становится уязвим настолько, что опасными для жизни становятся возбудители, безвредные для человека с нормальным иммунитетом.

Особенность ВИЧ в том, что симптомы заражения могут отсутствовать очень долго – вплоть до 10-12 лет. Все это время вирус будет размножаться. Сложность его обнаружения приводит к тому, что все больше и больше людей становятся ВИЧ-инфицированными – по данным ВОЗ, по состоянию на конец 2019 года во всем мире ВИЧ заражены 38 миллионов человек.

ВИЧ передается через кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальные выделения, но не передается через слюну и пот. По этой причине заразиться через рукопожатия, объятия и поцелуи нельзя. Исключение – контакт крови здорового с кровью больного при этих действиях. Такое происходит, но крайне редко. Например, если двое играли с кошкой, которая расцарапала им ладони, а потом пожали друг другу руки на прощание, не обработав раны и не заклеив их пластырем.

Основным способом передачи вируса остается секс без презерватива – по данным Роспотребнадзора на первое полугодие 2019 года, именно таким способом произошло заражение в 58,9% случаев.

Сдавая тест на ВИЧ, стоит помнить про серологическое окно – период, когда вирус уже попал в организм, но еще не выявляется в крови. Он может длиться до нескольких месяцев, поэтому результат нужно подтвердить.

В любом случае, диагноз «ВИЧ» никогда не ставится по результатам одного теста – возможны не только ложноотрицательные, но и ложноположительные результаты.

Сифилис

Одно из самых известных венерических заболеваний, вызываемое бактерией «бледная трепонема», делится на четыре стадии: первичную, вторичную, латентную и третичную.

В основном первичный сифилис начинается после завершения инкубационного периода. Чаще всего он проявляет себя шанкрами – язвочками на пенисе или вокруг него, во влагалище, заднем проходе, в прямой кишке, на губах и в полости рта. Зачастую шанкр безболезненный, поэтому есть риск не заметить его вовремя.

Если игнорировать сифилис, то шанкры исчезнут, а заболевание перейдет на вторую стадию. Обычно ее начало проявляется сыпью либо после заживления первичной язвы, либо через несколько недель после этого момента. Другие возможные симптомы: боли в мышцах, голове, горле, потеря веса, усталость, выпадение волос, лихорадка, увеличение лимфатических узлов.

В большинстве случаев сифилис не переходит в третичную стадию, а переходит в латентную, на которой может не проявлять себя симптомами в течение многих лет. Если же дело дошло до третичной стадии, то начинается постепенное разрушение внутренних органов.

Чем полезен госпитальный комплекс

Как мы выяснили, многие опасные заболевания не только распространены среди населения, но и могут не проявлять себя симптомами очень долгое время, нанося организму непоправимый вред. Госпитальный комплекс помогает обнаружить болезнь вовремя. Для этого его не нужно проходить каждую неделю – в целях профилактики достаточно всего одного раза в год.

Пройти этот комплекс можно в любом отделении Лаборатории «Гемотест». В набор исследований входят следующие анализы:

– АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.)

– Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач.)

– Гепатит В, HBs Ag (кач.)

– Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач.)

Результат исследования будет готов через день после взятия биоматериала. Он придет на электронную почту и в личный кабинет пациента на сайте «Гемотеста».

Ознакомиться со стоимостью и правилами подготовки к анализам можно на странице исследования.