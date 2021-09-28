Вячеслав Володин рассказал, какие законы заработают уже в октябре

Уже начиная с октября сделать бесплатно профилактическую прививку из списка национального календаря можно не только в обычных поликлиниках, но и в частных медцентрах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который, как теперь уже известно, остается в должности, буквально только что в своем телеграмм канале рассказал, каких новшеств стоит ждать уже в октябре.

Бесплатные прививки

Защита от болезней - сама актуальная тема последних пару лет. На это не могли не обратить внимание и законодатели и не модернизировать существующие порядки. И уже начиная с октября сделать бесплатно профилактическую прививку из списка национального календаря можно не только в обычных поликлиниках, но и в частных медцентрах.

Военным и правоохранителям повысят зарплату

На 3,7% вырастут оклады у военных контрактников, бойцов срочной службы, таможенников, полицейских, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и других служащих исполнительной и принудительной системы. Об этом повышении говорили давно, и вот теперь стали известны цифры.

Бесплатные ТВ-каналы в интернете

Теперь по закону россияне получат безвозмездный доступ к интернет-вещанию первого и второго мультиплекса (Первый канал, Россия — 1, Матч ТВ, Культура и другие). Для этого Роскомнадзор в ближайшее время установит требования к IT-обеспечению.

Сотовых операторов обяжут предоставлять данные об абонентах

С октября операторы мобильной связи будут обязаны по запросу Роскомнадзора предоставлять данные о своих абонентах. Закон касается юрлиц и ИП. Таким образом, как считают законодатели, продолжится борьба с «серыми» сим-картами.

Деньги и финансы

После здоровье второй важнейший вопрос – благосостояния граждан. И здесь депутаты обратили внимание на то, что в последнее время на рынке появляется очень большое количество неквалифицированных инвесторов.

- К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений. - Написал Вячеслав Викторович на своей страничке в соцсети. - Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства.

Еще начнут действовать законы, касающиеся регистрации прав на недвижимость. В том числе оформлять документы и передавать их на госрегистрацию можно будет через нотариуса. Появятся узаконенные нормы для проектных документов застройщиков. И снимаются ограничения на размер машиноместа.

Так что, делайте прививки и инвестируйте деньги. Депутаты прошлого VII созыва об этом постарались позаботиться. Ну с какие законодательные инициативы воплотят в жизнь вновь избранные парламентарии покажет время.

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