Владислав Шапша: «Сотрудничество Калужской области с Австрийской республикой развивается, несмотря на существующие коронавирусные ограничения»

Фото: admoblkaluga.ru

Основная задача калужской делегации - активизация всестороннего сотрудничества региона и Австрии. Во время круглого стола «Австрия – Россия: политико-экономический диалог на региональном уровне» глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о плодотворном партнёрстве с австрийским бизнесом.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с представителями австрийского бизнес сообщества, губернатор Шапша отметил, что Калужскую область и Австрия являются многолетними партнёрами в экономической и социальной сферах. Около десяти лет регион принимает участие в деятельности Австрийско-Российского Делового совета. А «Сочинский диалог» стал еще одной площадкой для развития тесных общественных и гуманитарных контактов.

«Несмотря на существующие ограничения, растет наше экономическое сотрудничество. В прошлом году объем взаимной торговли составил почти 73 млн. долларов. Сейчас мы идем с превышением показателя на 20 процентов и рассчитываем на существенную прибавку в ближайшем будущем», - подчеркнул глава области.

Фото: admoblkaluga.ru

Владислав Шапша пояснил, что в Калуге вот уже свыше десяти лет функционирует производство оконной фурнитуры компании «Мако». Завод «Магна» входит в число основных поставщиков автозапчастей на российский рынок. Компания «Пайплайф» организовала производство пластиковых труб для предприятий жилищно-коммунального комплекса. А «Палп Милл» - предприятие, которое входит в австрийский холдинг Pulp Mill Holding GmbH со штаб-квартирой в Вене, производит в Калужской области салфетки, бумажные полотенца и другую санитарно-гигиеническую продукцию, которая экспортируется в страны Европы. В ближайшей перспективе завод планирует увеличить производственные мощности втрое.

Глава Калужской области Владислав Шапша выразил уверенность в том, что австрийский бизнес весьма заинтересован в развитии сотрудничества с регионом. Так, например, компания «Кроношпан» недавно приступила к строительству крупнейшего в нашей стране завода по выпуску основы для древесных плит, которые используются в производстве мебели. Помимо этого завода в области создадут и другие предприятия по глубокой переработке древесины. До конца текущего года в регионе планируется запустить производство компании «Габриэль Хеми». Завод приступит к изготовлению концентратов красителей и добавок для производства пластмассовых изделий.

Владислав Шапша сделал акцент на высоком уровне экологической ответственности австрийских компаний. Данное обстоятельство с точки зрения губернатора является определяющим для любого бизнеса: «Мы должны передать потомкам чистый и экологически благополучный край. Поэтому главное требование ко всем, кто ведет производственную деятельность - строго соблюдать природоохранное законодательство. Все 232 компании, которые пришли в область с инвестициями, неукоснительно следуют всем экологическим нормам и стандартам», - выдвинул обязательное условие производствам, которые планируют развиваться в регионе, Владислав Шапша. Благодаря этой последовательной позиции исполнительной власти региона Калужская область входит в число лидеров российского национального экологического рейтинга.

Фото: admoblkaluga.ru

Владислав Шапша отметил, что нынешняя ситуация в промышленном производстве постепенно, но неуклонно подталкивает государства и бизнес к декарбонизации и климатическому нейтралитету. В этих условиях принципиально важно, чтобы производство развивалось с учётом этих тенденций. В Калужской области уже строятся предприятия, которые соответствуют самым серьёзным требованиям экологической безопасности. В числе предприятий, деятельность которых осуществляется без вреда окружающей среде - завод «Кроношпан». Производство здесь работает по замкнутой схеме. Она не оставляет после себя углеродного следа.

«Мы активно участвуем в проектах повышения климатической безопасности. Калужская область выбрана местом для создания первого в России карбонового полигона. На нем исследуются процессы выделения и поглощения парниковых газов. Следующим шагом станут карбоновые фермы, которые не только измеряют углеродный след, но и понижают уровень углекислого газа в атмосфере. В совокупности эти шаги приближают нас к решению проблемы атмосферных выбросов», - добавил глава Калужской области Владислав Шапша.

Губернатор выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с австрийскими партнерами. В заключение Владислав Шапша предложил провести следующую встречу в формате сочинского диалога в России, на территории Калужской области.