Как коронавирус убивает мужчин и что поможет снизить риск заражения в период вакцинации?

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У мужчин болезнь чаще сопровождается госпитализацией в реанимацию и серьезными осложнениями, что приводит к смерти. Хотите укрепить иммунитет, усилить и продлить действие вакцины? Рассказываем, что поможет мужчинам снизить риск заражения в период всеобщей вакцинации.

Почему мужчины чаще заболевают

Ученые давно выяснили, что женская иммунная система гораздо сильнее мужской. Она быстрее реагирует на опасные вирусы и бактерии и лучше запоминает их, а выработанные ею антитела дольше сохраняют способность нейтрализовать возбудителей перенесенной инфекции. По статистике, мужчины чаще болеют ОРВИ и гриппом, туберкулезом и гепатитом. Эпидемии испанки, Эболы, H1N1 в первую очередь «забирали» именно мужчин. По мнению специалистов, такая иммунная дискриминация мужчин обусловлена двумя факторами.

Во-первых, женщины являются носительницами сразу двух Х-хромосом, в которых сосредоточена большая часть генетической информации, отвечающей за работу иммунной системы.

Во-вторых, положительное влияние на нее оказывает высокая концентрация женских половых гормонов. Помимо генетики и физиологии, на мужском иммунитете негативно отражаются частые стрессы, вредные привычки, нарушение режима сна и отдыха, неполноценный рацион питания с дефицитом витаминов и микроэлементов.

Иммунный ответ по сути

Многие люди представляют себе иммунитет как единый защитный барьер. Однако на самом деле иммунная система состоит из множества «кирпичиков», каждый из которых выполняет определенную функцию. Основными считаются клеточный и гуморальный иммунный ответ.

После заражения COVID-19 или другой вирусной инфекцией гуморальный иммунитет начинает вырабатывать антитела, которые в будущем смогут «узнать» возбудителя и запустить процесс его уничтожения. Положительный анализ на антитела класса IgG может говорить о том, что человек когда-то перенес инфекцию. Однако со временем концентрация этих антител снижается, что повышает риск повторного заражения. До сих пор точно не определен уровень антител, при котором человек может считаться на 100% защищенным от повторного заражения коронавирусной инфекцией. Именно поэтому специалисты считают, что основой иммунной защиты являются не антитела, а собственный клеточный иммунитет.

Клеточный иммунитет играет роль «оперативного штаба» по борьбе с вирусами – определяет, когда, каких и сколько нужно выработать антител для борьбы с болезнью. На протяжении всей жизни именно он ведет «картотеку» всех вирусов, обеспечивая своевременную специфическую защиту против конкретного инфекционного агента.

Другими словами, никакая вакцина должным образом работать не будет, если клеточный иммунитет несостоятелен.

Как заставить прививку работать?

Для укрепления собственной защиты организма многие задумываются о приеме иммуностимуляторов, однако это не лучшее решение. Они «подстегивают» иммунитет и заставляют его работать на пределе возможностей. Это может спровоцировать сбой и неуправляемую реакцию в иммунной системе, аналогичную катастрофе в ядерном реакторе, направленной на самоуничтожение, – это и есть цитокиновый шторм. Именно со стимуляцией иммунитета была связана высокая смертность в первые волны пандемии.

Горький опыт получен, выводы сделаны, а вместе с ними сделан и ряд вакцин против COVID-19. Сейчас специалисты не просто призывают вакцинироваться, но и правильно подготовить свой иммунитет к прививке для получения максимального и длительного эффекта защиты от коронавируса. Уже после первой волны врачи стали говорить о необходимости в период пандемии принимать коктейль из основных четырех компонентов: витаминов С, D, селена и цинка. Также, после появления прививки, специалисты, получая опыт вакцинации, стали утверждать, что прием этих витаминов и микроэлементов повышает уровень приобретенного иммунитета и продлевает действие вакцины.

Про витамин С все знают с детства: в период простуд мы его всегда принимаем. Но коронавирус оказался далеко не банальной простудой, одним витамином С защищен не будешь, поэтому дальше по списку компонентов «коктейля» – витамин D.

Откуда только еще не звучит: «Пейте витамин D для укрепления иммунитета!». И неспроста! Витамин D3 стимулирует выработку антител и Т-лимфоцитов собственного клеточного иммунитета, тем самым он обеспечивает комплексную защиту организма на подготовительном этапе и повышает эффективность вакцинации. Важно помнить, что витамин D жирорастворим и может накапливаться в тканях. Соответственно, возможна передозировка. Поэтому принимать его необходимо в оптимальных дозировках.

Значимость роли цинка для иммунитета в ряде исследований, проведенных в первую волну COVID-19, была ожидаема, так как его прямое противовирусное действие было уже к тому времени достаточно хорошо изучено, в том числе и подавление вирусов непосредственно в клетке, а также влияние на многие звенья иммунной системы в целом.

А вот выявленные свойства селена, оказывающие позитивное влияние на клеточный иммунитет и стимулирующие выработку новых антител, стали для научной общественности не иначе как открытием!

Кстати, и цинк, и селен являются «дефицитными» микроэлементами у мужчин всех стран мира. Получить необходимые дозировки с пищей просто невозможно – тут без дополнительного приема никак не обойтись. Вот почему многие специалисты советуют во время сезонных эпидемий простудных заболеваний принимать поливитаминные комплексы, в состав которых входят полезные вещества, необходимые для укрепления иммунитета. Только с учетом всех слабых мест мужского иммунитета, обычные витамины, которые принимают женщины, представителям сильного пола не помогут. Тут требуется нечто большее, чем просто витамины.

Персонально для мужчин был разработан комплекс Man's formula® Больше чем поливитамины™. В нем специальные «мужские» дозировки витаминов D3, С, цинка и селена, плюс другие витамины и антиоксиданты, в том числе витамин А, Е, витамины группы В, а также важные для мужского здоровья микроэлементы и экстракты лекарственных растений. 35 компонентов комплекса обеспечивают высокий уровень иммунитета и защиту мужского организма круглый год, поддерживают нормальный уровень тестостерона.

Вакцина – не повод расслабляться!

Считаете, что об укреплении иммунитета не нужно думать тем, кто сделал прививку от коронавируса? Это ошибочное мнение. По словам главного врача больницы № 40 Дениса Проценко, многие люди сразу после первой прививки расслабляются, перестают носить маски и соблюдать другие правила, снижающие риск заражения. А ведь полноценная защита еще не успела сформироваться, так как на это нужно время. Иммунная система в этот период особенно нуждается в дополнительной поддержке.

Именно поэтому комплекс Man's formula® Больше чем поливитамины™ будет полезен мужчинам, которые уже сделали или только планируют сделать прививку, так как входящие в него компоненты способствуют формированию стойкого иммунного ответа.

Регулярный прием Man's formula® Больше чем поливитамины™ также поможет снизить риск ухудшения памяти и концентрации внимания, повышенной утомляемости и других проявлений постковидного синдрома, если избежать болезни все-таки не удалось.

Витамины и минералы комплекса Man's formula® Больше чем поливитамины™, экстракты пажитника и сибирского женьшеня будут очень полезны и помогут тем, кто никак не может восстановиться после перенесенной инфекции. Кстати, сейчас в рамках акции «Тройная поддержка иммунитета» на сайте Apteka.Ru Вы можете приобрести биокомплекс Man's formula® Больше чем поливитамины™ со скидкой.

Источники:

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52328525

https://hightech.plus/2018/08/06/uchenie-obyasnili-pochemu-muzhskoi-immunitet-slabeezhenskogo

Как стресс влияет на иммунитет — все самое интересное на ПостНауке

https://www.rbc.ru/society/31/07/2021/610447c49a7947a322a0036d

https://www.fontanka.ru/2021/02/26/69785549/

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