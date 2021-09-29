Анекдоты: Из хобби на свежем воздухе у меня преимущественно курение

Гидрометцентр нужен в основном для того, чтобы доходчиво объяснять, почему все время такая хреновая погода.

* * *

- Ты завтра на Киркорова пойдешь?

- Не, не пойду. У меня ж ни ружья, ни лицензии…

* * *

Каждый год смотрю это «Евровидение» и каждый раз удивляюсь: это каким же идиотом надо быть, чтобы каждый год смотреть это «Евровидение»?!

* * *

- Пап, у меня со Светкой в садике любовь!

- Почему?

- Она берет мои игрушки, а свои мне не дает...

- Ну, так это, сынок, у вас уже почти семья!

* * *

Дети деревни Загибалово Ухрюпинской губернии знали, что, когда вырастут, сопьются, но на всякий случай все мечтали стать космонавтами.

* * *

Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живет, когда, раскрывая подарки на своем дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.

* * *

На узенькой улочке автомобильная пробка. Первая машина заглохла и остановилась. Остальные встали за ней и сигналят. Из первой машины выходит девушка-блондинка, подходит ко второй машине и обращается к ее водителю:

- Посмотрите, пожалуйста, что там у меня случилось, я не понимаю. А я пока за вас побибикаю...

* * *

Объявление:

«Семинар, посвященный проблемам путешествия во времени, будет проведен две недели назад».

* * *

Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю зарядку?

* * *

- Он плохой врач.

- Почему?

- Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк!

* * *

- Дорогой, давай поженимся: не хочешь по любви, давай по расчету.

- А какой тут расчет?

- Женишься - и мы в расчете.

* * *

Новинка книжного рынка. «Следует ли рассказывать жене об измене? Советы травматолога».

* * *

А я своей любимой на Новый год подарок под елку положил!

- А она что?

- До сих пор ищет: тайга-то большая!

* * *

Черный цвет стройнит только до 48-го размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.