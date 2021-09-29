Анекдоты: Из хобби на свежем воздухе у меня преимущественно курение

Гидрометцентр нужен в основном для того, чтобы доходчиво объяснять, почему все время такая хреновая погода.
* * *
- Ты завтра на Киркорова пойдешь?
- Не, не пойду. У меня ж ни ружья, ни лицензии…
* * *
Каждый год смотрю это «Евровидение» и каждый раз удивляюсь: это каким же идиотом надо быть, чтобы каждый год смотреть это «Евровидение»?!
* * *
- Пап, у меня со Светкой в садике любовь!
- Почему?
- Она берет мои игрушки, а свои мне не дает...
- Ну, так это, сынок, у вас уже почти семья!
* * *
Дети деревни Загибалово Ухрюпинской губернии знали, что, когда вырастут, сопьются, но на всякий случай все мечтали стать космонавтами.
* * *
Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живет, когда, раскрывая подарки на своем дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.
* * *
На узенькой улочке автомобильная пробка. Первая машина заглохла и остановилась. Остальные встали за ней и сигналят. Из первой машины выходит девушка-блондинка, подходит ко второй машине и обращается к ее водителю:
- Посмотрите, пожалуйста, что там у меня случилось, я не понимаю. А я пока за вас побибикаю...
* * *
Объявление:
«Семинар, посвященный проблемам путешествия во времени, будет проведен две недели назад».
* * *
Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю зарядку?
* * *
- Он плохой врач.
- Почему?
- Я видел, как он сам покупал в магазине коньяк!
* * *
- Дорогой, давай поженимся: не хочешь по любви, давай по расчету.
- А какой тут расчет?
- Женишься - и мы в расчете.
* * *
Новинка книжного рынка. «Следует ли рассказывать жене об измене? Советы травматолога».
* * *
А я своей любимой на Новый год подарок под елку положил!
- А она что?
- До сих пор ищет: тайга-то большая!
* * *
Черный цвет стройнит только до 48-го размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.