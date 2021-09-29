Алла Демидова: Меня везла судьба, а я палец о палец для этого не ударила

Алла Демидова - кумир сразу нескольких поколений. Фото: РИА Новости

Много лет Алла Демидова была примой Театра на Таганке. Сыграла там массу ярких ролей в постановках Юрия Любимова и Анатолия Эфроса. От Гертруды в «Гамлете» и Раневской в «Вишневом саде» до Марины Мнишек в «Борисе Годунове» и Электры. Потом наступил период ее увлечения поэтическими проектами: от ахматовских «Реквиема» и «Поэмы без героя» до пушкинской «Пиковой дамы» и «Федры» по пьесе Марины Цветаевой. Мало кто из современных актрис возьмется за сложную драматургию Цветаевой. Пожалуй, Демидова единственная.

Стихи она любила всегда. Итальянский режиссер Джорджо Стрелер сделал её поэтический вечер «От Пушкина до Бродского». Он нашел музыку, поставил пюпитр, велел ей читать текст, как по нотам. Без актерской интерпретации. С тех пор в такой «отстраненной манере», когда она читает с листа, проходят её вечера.

Ни капли не кокетничая, о себе Демидова говорит, что не считает себя известной актрисой: «Меня не узнают на улице». Называет себя «домашним сверчком». Не загадывает наперед, не глядит с ностальгией в прошлое, а живет сегодняшним днём и принимает жизнь, как данность. «Я – фаталист, - говорит Алла Демидова. - Никогда не вмешивалась в судьбу, понимая, что от меня мало что зависит. Мое право только сделать выбор – принять или отказаться от предложения, которое подкидывает судьба».

Её жизненная установка: не слишком отчаиваться и не слишком радоваться, хотя считает, что кураж в актерской профессии очень важен. Говорит, что у нее нет актерского тщеславия, честолюбия, желания перетянуть на себя одеяло - качеств, необходимых в её профессии: «Я ленюсь, люблю лежать, читать, писать. Не люблю быт. Удивляюсь, что при своей атрофии что-то могла сделать». Демидова говорит, что никогда не отмечает дни рождения. Просто уезжает на дачу с близкими людьми и все.

Любимое её занятие – чтение, за которым она проводит все свободное время. Рядом с её кроватью обязательно должно быть несколько разных книг. Читает не выборочно, а всё подряд. Любит книжки о параллельных мирах и разное фэнтези.

За жизнью наблюдает из окна своей квартиры. Благо из её окна можно увидеть разные вещи: от военных парадов и городских праздников до жанровой повседневности. Она живёт на Тверской улице в доме, который фасадом выходит на мэрию и памятник Юрию Долгорукому. Зимой на Тверской площади делают каток и Демидова из окна смотрит, как люди катаются. Вспоминает как в её детстве после войны в Сокольниках и в Парке культуры были городские катки, куда она ходила.

«В детстве я жила на Балчуге (один из центральных районов Москвы, рядом с Болотной площадью – Ред), - рассказывает Демидова в интервью. - Мне всегда хотелось лучше всех играть в классики, лучше всех прыгать через скакалку. Но физически была хилым ребенком. Поэтому делать лучше всех не получалось. И дети так возмущались моим неумением прыгать и скакать, что однажды чуть не выбросили меня в реку. Взяли меня за руки и за ноги и перекинули через парапет набережной. И держали несколько минут над Москвой-рекой. Я испугалась страшно. После этого никогда с ними больше не играла. И с тех пор не люблю коллектив». Актер Валерий Золотухин потом напишет об этом в одной из своих книг: «Демидовой было с нами скучно». «Мне действительно было неинтересно, - подтвердит его слова Алла Сергеевна. - У меня была другая московская жизнь, другие компании». Говорит, что всегда была «на обочине и вне сюжета Таганки», как будто её там и не было вовсе: репетиции, спектакли, здрасьте-до свидания и всё. Никогда не участвовала ни в каких собраниях. Она и сейчас терпеть не может актёрскую трепотню после спектакля, не любит дежурные комплименты после премьер «правду же все равно никто не скажет». Не любит, когда на поклонах ей дарят цветы. Особенно, когда в припадке любви к народной артистке зрители вместе с цветами прутся на сцену в грязной уличной обуви. Для актера главное не цветы, а удача. «Меня везла судьба, а я палец о палец для этого не ударила».

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ С УЧАСТИЕМ АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ:

«Дневные звезды» (1966)

«Щит и меч» (1968)

«Служили два товарища» (1968)

«Живой труп» (1968)

«Стакан воды» (1979)