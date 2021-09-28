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В мире28 сентября 2021 20:13

Из искры разгорелось пламя: В США ведьму обвинили в поджогах, с которых начался большой лесной пожар

Теперь ей грозит до девяти лет тюрьмы
Арина СУВОРОВА
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"Шаманке" Александре Суверневой грозит до девяти лет тюремного заключения.

"Шаманке" Александре Суверневой грозит до девяти лет тюремного заключения.

В США объявили охоту на ведьм. И это не новости XVII века. Полиция Калифорнии арестовала 30-летнюю Александру Сувереневу (родом, как нетрудно догадаться, из России), которая представлялась настоящей ведуньей. Девушку обвиняют в том, что из-за нее начался разрушительный лесной пожар.

По словам задержанной, она ехала через Калифорнию в Канаду, когда по пути в округе Шаста увидела лесной пожар. В этот момент женщине захотелось пить и она подошла к луже, чтобы напиться. Не удивляйтесь, героиня этой истории - дама, мягко говоря, экстравагантная. Александра в своем познании настолько преисполнилась, что уверена: чтобы ни случилось, мать-природа прокормит. Так что напиться дождевой воды из лужи для нее нормально. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не вода, а медвежья моча. Какие-то понятия о гигиене и остатки чувства брезгливости у девушки, видимо, все-таки имеются, поэтому она решила прокипятить жидкость, что послала ей мать-природа. Но пламя не занималось. Александра решила, что древесина слишком влажная, поэтому выпила мочу и отправилась дальше. Она поднялась на гору, откуда увидела дым и самолеты, распыляющие розовое вещество, после этого Сувернева позвонила в пожарную службу.

Версия следствия с показаниями шаманки расходится. Дело в том, в карманах и сумке жрицы полицейские, приехавшие заодно с пожарными, нашли зажигалку и два газовых баллона.

Полиция арестовала ведьму по обвинению в поджоге. Свою вину она не признает, хотя следствию удалось доказать, что она имеет отношение к нескольким аналогичным поджогам по всему штату.

В результате пожара пострадал небольшие населенные пункты, местные жители были эвакуированы. Огонь уничтожил 41 дом и 90 небольших построек. Под угрозой оказалось более 2 тысяч жилых домов. Теперь Суверневой грозит до девяти лет тюремного заключения.

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