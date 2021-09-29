Ленинградская область подготовилась к росту заболеваемости COVID-19

В Ленинградской области появится 200 дополнительных мест для пациентов с коро­навирусом. Еще 115 коек были оборудованы на прошлой неделе. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область готовится к возможному сезонному скачку заболеваемости коронавирусом и заранее усиливает мощности для лечения больных. В стационарах региона открывают дополнительные места, которые примут пациентов в случае резкого роста числа зараженных COVID-19.

- Мы стараемся идти на два шага вперёд и сейчас, когда намечается очередной подъем заболеваемости, оперативно открываем новые койки, - подчеркнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко. - Увеличивать количество коек мы начали с прошлой недели, когда добавили 115 новых мест для приема пациентов с коронавирусом. Теперь обстановка требует добавить ещё 200 коек. Хочу надеяться на сознательность абсолютного большинства жителей региона, на их понимание необходимости вакцинации и соблюдения масочного режима.

С 1 октября 200 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией развернут в Сиверской районной больнице. Еще 115 дополнительных коек для ковидных больных появились на прошлой неделе в Кировской и Бокситогорской больницах.

Сделать прививку от COVID-19 можно в 111 пунктах вакцинац­ии Ленобласти. Там же пациенты могут при­виться от гриппа. Фо­то: пресс-служба пра­вительства региона.

Всего в области создано 1499 мест для пациентов с COVID-19, 220 коек сейчас свободны. Больных с коронавирусной инфекцией принимают в Ленинградской областной клинической больнице, в районных больницах Кировска, Волхова, Тосно, Луги, Бокситогорска, Кингисеппа, Гатчины, Всеволжска, в Рощинской межрайонной больнице и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Ленинградской области коронавирус выявили у 235 человек. Всего же с начала пандемии COVID-19 в регионе заболели более 68 тысяч человек. Из них 2462 больных спасти не удалось.

Эксперты предупреждают: надолго стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только массовая вакцинация. Прививки пока сделали менее половины жителей региона.

- В Ленинградской области на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения, а для эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%, - рассказал глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. - В регионе открыто 111 пунктов вакцинации во всех районах, вакцины доступны.

Параллельно с вакцинацией от COVID-19 в Ленинградской области развернута масштабная кампания по профилактике гриппа и других сезонных заболеваний. Вакцинация от гриппа стартовала 12 сентября и продлится до 1 декабря. В регион завезли 374 160 доз препаратов «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Они специально адаптированы для нового простудного сезона.

- Эти вакцины имеют актуализированный состав штаммов на предстоящий эпидемиологический сезон. Они изготовлены на основе штаммов, циркуляция которых прогнозируется по данным мониторинга на территории России этой осенью и зимой, - объяснил глава ленинградского минздрава Сергей Вылегжанин. - Терапевт, который проводит осмотр пациента до вакцинации, дает рекомендацию по использованию препарата. Так, «Ультрикс квадри» применяется преимущественно для вакцинации беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет.

Сделать прививку от гриппа можно в тех же 111 пунктах, в которых идет вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день этой возможностью уже воспользовались 157,6 тысяч ленинградцев. Одновременно с прививкой от гриппа можно вакцинироваться и от пневмококковой инфекции.

- Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Рекомендуется именно совместная вакцинация от пневмококка и гриппа - научно доказано, что при совмещении препаратов их эффективность особенно высока, - отметил Сергей Вылегжанин.

Прививка от пневмококковой инфекции делается один раз на всю жизнь. А вот вакцинироваться от гриппа необходимо каждую осень. По словам специалистов, ставить одновременно прививку от гриппа и от COVID-19 нельзя. Между ними должно пройти не менее 30 дней.

КСТАТИ

Ленинградская область была признана общероссийским лидером по исполнению нацпроекта «Здравоохранение». Регион вышел на первое место в национальном рейтинге, оценивающем достижения всех субъектов РФ в сфере медицины. Результаты рейтинга стали известны 27 сентября на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении эксперты оценивали то, как регионы воплощали в жизнь все федеральные проекты, входящие в состав нацпроекта «Здравоохранение».

Даже в пандемию Ленинградская область не прекращала ремонтировать поликлиники и закупать новое оборудование для врачей. Открывая ковидные госпитали и переобучая врачей для работы в «красных зонах», правительство Ленобласти одновременно решало стратегические задачи по модернизации других сфер здравоохранения.