Вопрос дня: Как еще разгрузить школьников? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ирина АБАНКИНА, профессор Института развития образования НИУ ВШЭ:

- Мониторинг достижений учащихся связан с тем, что три года назад обсуждалось и в нацпроекте получило отражение: к 2024-му войти в первую десятку стран по качеству образования. Вот мониторинг и был усилен. Сейчас сроки пересмотрены. И главное - не внешний контроль, а большее доверие учителям.

Иван ФИЛАТОВ, директор школы № 15, Казань:

- Если соблюдать нормы соотношения школьных уроков и домашних заданий - 80 на 20%, - то может быть полегче. При этом мамы и папы добавляют свои кружки и курсы - и у детей идет перегрузка. Многое зависит от учителя - он, например, краткую контрольную может давать в начале каждого урока.

Элина ЖГУТОВА, глава центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Рост числа внешних проверочных работ ни родителям не нравилось, ни педагогам, ни школьникам. Но от домашних заданий отказываться нельзя. Я доверяю советской системе - ее разрабатывали, опираясь на научные выкладки.

Ксения МИШОНОВА, уполномоченный по правам ребенка в Мособласти:

- Надо снижать нагрузки на учителя, уменьшать бумажную работу. Образование созрело для больших перемен. Нельзя загружать детский компьютер-голову по максимуму.

Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, член Общественной палаты РФ:

- Главное - научить ребенка учиться. Ему же всю жизнь придется ориентироваться в огромных массивах материала. Зачем гуманитарию по 7 уроков физики и математики в неделю и наоборот?

Наталья МОСКВИТИНА, основатель Фонда «Женщины за жизнь», мама 4 школьников:

- Будущее - за синтезом предметов . Я бы сделала акцент не на проверках, а на том, чтобы меж предметами было взаимодействие.

Максим АЛЕКСЕЕВ, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- В 70-е я, школьник, точно знал, что на дом задают столько, сколько можно сделать за час. Почему нынче учителя не могут посчитать элементарную домашнюю нагрузку?