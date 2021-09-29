Красотка в золотом: Кейт Миддлтон затмила голливудских звезд на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде

Кейт Миддлтон на премьере фильма о Джеймсе Бонде затмила всех голливудских звезд. Фото: REUTERS

Минувшим вечером в Лондоне прошла долгожданная премьера фильма режиссера Кэри Фукунаги «Не время умирать» - очередной картины о приключениях Джеймса Бонда. Долгожданная – это еще мягко сказано. Съемки фильма закончились еще в 2019 году, и мировая премьера новой серии «Бондианы» должна была состояться в 2020 году. Однако планам ее создателей помешала пандемия коронавируса. Продюсеры тянули с премьерой вплоть до того момента, когда кинотеатры оживут, и зрители вновь смогут насладиться просмотром безо всяких ограничений.

Исполнители главных ролей: Лашана Линч, Дэниел Крейг, Леа Сейду и режиссер Кэри Фукунаги. Фото: REUTERS

По традиции все последние премьерные показы фильмов об агенте МИ-6 проходят в Великобритании. И их обязательно посещают члены королевской семьи. Королева Елизавета II в силу возраста на премьере не появилась. Зато на показ в «Альберт-холле» пришел ее сын принц Чарльз с женой Камиллой, а также внук принц Уильям с женой Кэтрин.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз. Фото: REUTERS

Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в платье своего любимого дизайнера Jenny Packham, расшитом золотыми пайетками. Образ получился сногсшибательным: герцогиня Кембриджская выглядела настолько роскошно, что затмила всех голливудских звезд.

Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в платье своего любимого дизайнера Jenny Packham. Фото: REUTERS

Образ получился сногсшибательным. Фото: REUTERS

На премьере принц Уильям и принц Чарльз с женами встретились с исполнителями главных ролей Дэниелем Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду. Пожав руку Дэниелу Крейгу, Кейт рассказала, что она его большая поклонница. Актер же в ответ отметил, что она выглядит просто великолепно.

Пожав руку Дэниелу Крейгу, Кейт рассказала, что она его большая поклонница. Фото: REUTERS

Рами Малек в фильме перевоплотился в таинственного злодея по фамилии Сафин. Эта роль стала второй творческой удачей актера после Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», за которую Малек получил «Оскар».

Рами Малек. Фото: REUTERS

Новой девушкой Бонда стала американо-кубинская актриса Анна де Армас. За время съемок Ана успела завязать роман и расстаться с актером Беном Аффлеком. Так что в этот вечер на красной дорожке она была одна.

Ана де Армас. Фото: REUTERS

Заглавную песню к фильму исполнила 19-летняя Билли Айлиш. Свой хит певица написала вместе с братом Финнеасом, который в этот вечер тоже был на премьере.

Билли Айлиш. Фото: REUTERS

Кроме звездных гостей на показ фильма «Не время умирать» пригласили медицинских работников и военнослужащих. К слову, исполнителю главной роли, британцу Дэниелу Крейгу перед премьерой присвоили воинское звание почетного командующего Королевского флота Великобритании - такое же носит и его экранный герой.

По традиции все последние премьерные показы фильмов об агенте МИ-6 проходят в Великобритании. Фото: REUTERS

Фильм «Не время умирать» стал юбилейной, 25-й картиной о Джеймсе Бонде. И последним фильмом «Бондианы» для Дэниела Крейга. 53-летний актер отказался сниматься в дальнейших сериях о приключениях агента 007. Он отказывался и от роли в нынешней ленте, но в итоге продюсеры его уломали. То ли соблазнили баснословным гонораром, то ли тем, что это юбилейный фильм. Впервые Крейг сыграл Бонда в 2006 году в фильме «Казино Рояль» и затем участвовал еще в четырех картинах о знаменитом разведчике. Кто займет его место и станет новым агентом 007, пока неизвестно.