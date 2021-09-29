Американка провернула самую крупную в истории США аферу со скидочными купонами

Эксперты назвали подобную аферу крупнейшей в США Фото: REUTERS

Суд в американской Вирджинии приговорил 41-летнюю Лори-Энн Таленс к 12 годам тюремного заключения за мошенничество с купонами. Эксперты назвали подобную аферу крупнейшей в США, поскольку пострадавшие производители и предприятия розничной торговли понесли убытки в размере не менее $31 миллиона.

Вместе с Лори-Энн на скамью подсудимых отправился и ее муж, 44-летний Пасифико Талленс. Однако прокурор утверждает, что главарем в преступной группировке была именно супруга, поэтому мужчина сел всего на семь с лишним лет за соучастие.

Талленс создала целый бизнес по производству и распространению скидочных купонов – печатала их на высококачественной бумаге со всеми необходимыми атрибутами, включая штрих-коды, которые прекрасно считывались на кассах магазинов.

Качество подделок было настолько высоко, что следствию пришлось привлекать экспертов, для того, чтобы установить факт мошенничества. И только одно выбивалось из продуманной схемы – отпечатанные на купонах размеры скидки, равные или даже превышающие сумму товара.

Подпольный бизнес супругов продолжался в течение трех лет – с 2017 по 2020 год. За это время пара сумела заработать порядка $400 тысяч, что несравнимо с суммой нанесенного ущерба, передает YahooNews.

Талленсы не получали за купоны бесплатные товары, а продавали купоны желающим получить товары практически бесплатно.

– Я понимаю, что послужила ужасным моральным примером для моих троих детей. Я полностью нарушила мораль, которую родители привили мне в детстве. Они научили меня понимать разницу между добром и злом, но я была ослеплена собственной жадностью. Я несу полную ответственность за свои действия и знаю, что у меня есть серьезный долг перед обществом, – раскаивалась Лори-Энн на суде.

Но все это ей не помогло. Единственное, на что согласился судья – дал матери время на то, чтобы пристроить троих детей перед тем, как надолго отправиться за решетку.

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