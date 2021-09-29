Популярная американская певица рассказала о встрече с НЛО

Деми рассказывала, что год назад, в свой 28-й день рождения она вступила в контакт с инопланетянами и получила «умопомрачительный опыт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица Деметрия Девонн Ловато, известная своим поклонникам как Деми Ловато, заявила, что стала свидетельницей полета НЛО в национальном парке «Джошуа-Три» в Калифорнии.

По словам актрисы, она видела большой шар синего цвета, который буквально парил на высоте около 15 метров над землей и ничем другим, кроме как кораблем пришельцев, быть не мог.

– Это определенно меняет то, как вы видите мир. Вначале у вас есть подозрение, а затем внезапно ваше предположение подтверждается. И это наверняка меняет вашу реальность, – рассказала Ловато в беседе с журналистами во время ежедневного выпуска новостей E!.

Ранее Деми рассказывала, что год назад, в свой 28-й день рождения она вступила в контакт с инопланетянами и получила «умопомрачительный опыт».

По ее словам, она и несколько ее друзей сидели под открытым небом, глядя на звезды, и медитировали, пытаясь вступить в мысленный контакт с инопланетянами. Вскоре в небе появились большие огни, а всех присутствующих буквально накрыло волнами любви.

– Я думаю, что инопланетяне - очень заботливые, очень умные существа, которые просто заботятся об интересах нашей планеты, потому что нам нужна помощь, – заявила певица.

Также она рассказала, что убеждена в присутствии инопланетян среди нас. По ее мнению, они скрытно живут в человеческом обществе с тех самых пор, как люди расщепили атом и изобрели ядерное оружие.