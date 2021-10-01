«Комсомолка. Просто о добром»: История о девушке с «железным» позвоночником стала лучшей на конкуре в сентябре

Катя Дементьева – одна из тех, кто живет полной жизнью, всегда ищет что-то новое и не стоит на месте

«Комсомолка. Просто о добром» - это конкурс, который сайт kp.ru проводит среди российских некоммерческих организаций. Мы делаем так, чтобы истории о волонтерстве и добровольцах увидели как можно больше людей, и вдохновляем читателей на бескорыстные поступки.

Предлагаем НКО присоединиться к нашей инициативе и присылать в редакцию статьи о работе своих сотрудников, трогательные интервью, репортажи с различных акций и рассказы о судьбах героев - подопечных фондов. Главное, чтобы материал был уникальным, тогда мы, с удовольствием, опубликуем его на сайте kp.ru в разделе «Доброволец».

Каждый месяц из присланных статей отбирается лучшая. В сентябре ею стал материал под названием «Я просто захотела жить, захотела ходить. Как живет девушка с "железным" позвоночником и ростом 123 сантиметра».

Автор взял интервью у невероятно позитивной и доброй 24-летней жительницы Пензы Кати Дементьевой. Она родилась с дистрофической дисплазией костей и вскоре оказалась в детском доме. За свою жизнь девушке трижды приходилось заново учиться ходить. Ведь чтобы сделать ее ноги прямыми, врачи снова и снова ломали каждую косточку, а потом сращивали заново.

Но несмотря на все сложности, Катя вставала раз за разом и продолжала двигаться вперед. Сейчас она помогает другим «особенным» людям - учит их осваиваться в обществе, проверяет город на доступность среды, преподает. Девушка самостоятельно получила высшее образование, поступила на магистратуру и теперь планирует сдать экзамен по вождению. А еще она занимается стрельбой, виртуозно катается на электроскутере и путешествует.

Свои примером Катя показывает, что дистрофическая дисплазия костей - не приговор. И все трудности можно преодолеть, если почаще улыбаться.

ВАЖНО

В октябре мы вновь ждем от некоммерческих организаций рассказы о вашей работе. Это может быть репортаж о буднях волонтеров, история ваших подопечных, интервью, личные дневники и другое. Мы ждем именно уникальные тексты.

Присылайте свои работы с фотографиями и видео на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".