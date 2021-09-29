Сотрудники ФСБ изъяли у браконьеров в Москве более 2,5 тонн осетра

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие Фото: Оперативная съемка

Пограничной службой ФСБ России пресечен канал поставки в Московский регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Это не последнее задержание в этом году: браконьеры чутко реагируют на спрос, который обостряется к Новому году.

- В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в г. Москва изъято более 2,5 тонн русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов, - сообщили в ФСБ России.

Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам превысила 120 миллионов рублей.

Кроме рыбы на складе обнаружили черную икру, которая добыта браконьерским способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.