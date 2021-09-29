Грабители связали скотчем 78-летнего москвича и вынесли из его квартиры 3,6 млн рублей

Полиция разыскивает девушку и двух мужчин, которые обманули и ограбили пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 78-летний москвич Иван Петрович*. Пенсионер сообщил полицейским, что в его квартиру ворвались бандиты и ограбили его. На место сразу выехала оперативная группа.

Было установлено, что утром в дверь Ивана Петровича позвонила неизвестная девушка. Незнакомка попросила у пожилого человека стакан воды. Пенсионер не заподозрил никакого подвоха и пошел на кухню. Этим воспользовались неизвестные грабители, которые вместе с девушкой зашли в квартиру пожилого человека и заперли за собой дверь. Двое мужчин стали угрожать Ивану Петровичу ножом и связали дедушку скотчем. Налетчики требовали отдать им всю имеющуюся в доме наличность. Пенсионер не стал сопротивляться и выдал грабителям все свои сбережения.

«Под угрозой ножа 78-летний Иван Петрович* выдал троим налетчикам все свои сбережения. Грабители забрали у дедушки 30 тысяч долларов США и 1,5 млн рублей. После чего скрылись с места преступления. Все грабители были в медицинских масках. Общий ущерб от действий налетчиков составил 3,6 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После ухода грабителей, Иван Петрович нашел в себе силы и освободился от скотча, после чего сразу позвонил в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ - Разбой в особо крупном размере. Полиция разыскивает девушку и двух мужчин, которые обманули и ограбили пенсионера.

Нам удалось связаться с сыном потерпевшего Ивана Петровича. В разговоре с KP.RU, Сергей В.* сообщил журналистам, что сейчас отец находится в нормальном состоянии здоровья, но очень переживает о случившемся.

* - имена изменены.

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