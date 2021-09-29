Глава ведущей киберкомпании в России Илья Сачков арестован. Почему следствие не разглашает детали

В Москве стало известно о задержании 35-летнего главы крупнейшей российской компании в области кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Москве стало известно о задержании 35-летнего главы крупнейшей российской компании в области кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова. На сайте компании указывается, что он активно работает с Интерполом, Европолом и российскими спецслужбами, помогает им расследовать громкие IT-преступления. Широкую известность компания получила, когда проверяла честность голосования в проекте "Голос.Дети".

Как стало известно "КП" обыски в офисе компании Group-IB, что на Шарикоподшипниковской улице начались во вторник днем и шли всю ночь. А накануне исчезли совладельцы Group-IB Илья Сачков и Дмитрий Волков. До них не могли дозвониться сотрудники.

Все прояснилось в среду после ареста Сачкова в Лефортовском суде столицы.

"Постановлением суда в отношении Сачкова Ильи Константиновича (основатель Group-IB), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября 2021 года", - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

На суде Сачков свою вину признавать не стал, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест основателя крупной IT-компании Group-IB Ильи Сачкова не имеет отношения к деловому инвестклимату в стране, так как дело связано с банальным предательством.

- У Кремля нет опасений, что после подобного случая IT-сфера будет бояться сотрудничать с госведомствами, - заметил Песков.

Отметим, что причину ареста следствие может не оглашать: все уголовные дела по статье "измена" ведутся следователями ФСБ России, а дальнейшие суды будут проходить под грифом "секретно". Статья обвинения предполагают от 12 до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что Илья Сачков вел довольно публичный образ жизни: состоял в ряде экспертных комитетов Госдумы и МИД в области киберпреступности, как доцент кафедры информационной безопасности в МГТУ имени Баумана читал лекции, ходил в туристические походы, на охоту. В 2012 году он был задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета, а два года назад опять подрался с таксистом. Но чтобы шпионаж...

Однако, это не первый скандал в компании Group-IB, которая собирала под своей крышей российских хакеров.

Спецслужбы США обвинили в неправомерном доступе (2012 году) и продаже секретной информации соцсети Formspring сотрудника Group-IB Никиту Кислицина. Есть предположение, что тот в 2014 году ходил в посольство США, чтобы дать показания вместе с Сачковым. После этого уголовное дело было закрыто, а дела компании Group-IB пошли в гору.

Компания стала поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ. А в 2018 году Group-IB стала одной из ведущих компаний в сфере кибербезопасности и открыла штаб-квартиру в Сингапуре.

«КП» продолжит следить за развитием дела Ильи Сачкова, обвиненного в госизмене.