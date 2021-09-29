Дмитрий Песков: Путин, встречаясь с Эрдоганом, де-факто выходит из самоизоляции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В среду, 29 сентября, в Сочи проходят переговоры президентов России и Турции. Учитывая то, что Владимир Путин с 14 сентября находится на самоизоляции (это - превентивная мера из-за заболевших коронавирусной инфекцией в окружении главы государства, «условное ограничение»), журналист «Комсомольской правды» задал его пресс-секретарю Дмитрию Пескову несколько вопросов...

- Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, вам что-то известно - привит ли господин Тайип Эрдоган, с которым будет сегодня встречаться Владимир Путин?

Вот что - дословно - ответил официальный представитель Кремля:

- Я не могу говорить о президенте Турецкой республики. Это было бы не корректно с моей стороны.

- А как, вообще, обеспечивается в этом плане безопасность президента?

- Должным образом...

- Ведь он будет контактировать с официантами, с переводчиками?

- Должным образом обеспечивается (безопасность. - А.Г.)

В этот же день, отвечая на вопросы других журналистов, пресс-секретарь сообщил, что Путин, проводя личную встречу с Эрдоганом, «де-факто выходит из режима самоизоляции».

- Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, - заметил при этом Песков. - принимаются все необходимые меры предосторожности.

Кстати, и до этого, отвечая, в том числе, и на вопросы «Комсомольской правды», представитель Кремля подчёркивал, что на рабочий график президента карантин никак не влияет, и глава государства ведет и на изоляции обычный образ жизни.