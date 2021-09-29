Во время спектакля с участием Никиты Михалкова на сцену упал кусок трубы

Технический элемент упал рядом с рампой, довольно далеко от артистов и Никиты Сергеевича Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня некоторые СМИ едва не раздули скандал, мол, режиссер Никита Михалков чуть не погиб под упавшей декорацией МХАТа.

Инцидент произошел во время спектакля «Двенадцать», который Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова играл в МХАТ имени Горького. Как будто бы во время действия с колосников на сцену полетел тяжёлый предмет и упал у ног Никиты Сергеевича. Буквально "в нескольких сантиметрах от него". Это была часть декорации от спектакля, который играли накануне. «Кто виноват в случившемся, ещё предстоит разобраться, но факт остаётся фактом — обслуживание сцены во МХАТе поставлено из рук вон плохо, если на сцену падают декорации», - написали недружественные нынешнему руководству театра издания. Сайт KP.ru решил узнать, что же произошло на самом деле.

- Кусочек трубы упал на авансцену. Слава богу, упал далеко от актеров, - сказала нам руководитель PR-службы Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Мария Малкина. - Никаких «у ног» или «в сантиметре» от актеров, к счастью, не было. Технический элемент упал рядом с рампой, довольно далеко от артистов и Никиты Сергеевича.

Примерно то же самое нам сообщили в МХАТ им.Горького.

- Действительно, в минувшее воскресенье в начале спектакля Никиты Михалкова «12» у первого плана Большой сцены сверху упала «закладная труба» - кусок облегченной металлической трубы для отвеса мягких декораций, - сказала руководитель пресс-службы театра Виктория Мусина-Пушкина. - Никто из артистов, присутствующих на сцене, не пострадал, так как все они находились много дальше, в глубине сцены. Надо отдать должное Никите Сергеевичу и его блестящим актерам, которые не только невозмутимо продолжили игру, но и использовали затем упавший кусок как часть декорации к своему спектаклю.

Сейчас в театре проходит внутренняя проверка с участием технических служб. По результатам которой будут установлены причины произошедшего.

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