Информационная война против Москвы: Роскомнадзор планирует заблокировать YouTube в ответ на ущемление российских СМИ

К видеохостингу есть претензии у многих стран мира Фото: Shutterstock

Запад пошел в наступление против России на информационном фронте. Американский видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала, принадлежащих Russia Today, «RT DE» и «Der Fehlende Part». Одним из самых популярных новостных каналов среди немецкоязычной аудитории был выдан билет в один конец: их удалили без права на восстановление.

«Ютюб-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, мы обходим Дойче Велле и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров, - написала в своем телеграмм-канале главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. - Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

На стороне Russia Today выступил российский МИД. В ведомстве заявили, что телеканал подвергся «беспрецедентной информационной агрессии» со стороны видеоплатформы, «совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны».

Ответные действия со стороны Москвы не заставили себя долго ждать. Сегодня утром Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой на территории России. Представители ведовства обратились в компанию Google, которая владеет популярным видеохостингом, с требованием незамедлительно разблокировать каналы преткновения.

Немецкие власти в свою очередь открестились от блокировки, переведя стрелки на американскую видеоплатформу.

- Эта мера - решение YouTube. Эта блокировка не имеет отношения к действиям федерального правительства, - подчеркнул официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Пресс-служба Google назвала причины блокировки каналов RT, в которые мало кто поверил. Формальным поводом для удаления стал ни больше, ни меньше, а коронавирус.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе, - говорится в сообщении. - RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши Правила в отношении ложной медицинской информации о COVID-19».

Если Google и YouTube откажутся идти навстречу российскому регулятору, то Россия может остаться без популярного международного видеохостинга. Ежемесячно его посещают более 80 млн россиян.

Отметим, что Москва не единственный, у кого есть претензии к популярнейшему порталу.

Долгое время доступ к нему был ограничен в Китае. Этот же запрет распространялся и на Facebook, Twitter, Google и другие популярные сайты и соцсети. Вместо этого жителям КНР предлагались собственные аналоги, которые заменяли китайцам международные интернет-ресурсы с лихвой. В прошлом году был выпущен мобильный браузер Tuber, через который можно получить доступ к цензурированным версиям крупнейших платформ, в том числе и YouTube.

Крест на YouTube в свое время поставили и власти Ирана. Ему компанию составили как и американские соцсети и поисковики, так и российский «ВКонтакте», мессенджер «Телеграм» и поисковый браузер «Яндекс».

Периодически доступ к YouTube ограничивают в Индии, Пакистане, Бангладеш, Турции, Венесуэле и других странах. Например, в 2012 году в ряде индийских штатов было принято решение ограничить доступ к антиисламскому фильму «Невинность мусульман», опубликованном на YouTube.