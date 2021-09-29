Мигрантов, не урегулировавших свой статус в России, ждет депортация

С 30 сентября будут действовать нормы 115 федерального закона, который позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия к нелегалам вплоть до удаления с территории России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорого, хлопотно, но придется, - говорят в МДВ России о планах по выдворению нелегальных мигрантов.

Иностранцев не беспокоили во время пандемии, давали отсрочки, потом мораторий на выдворение, и вот наконец пообещали выслать тех, кто не оформил документы по всем правилам. По закону, с 30 сентября, те, кто не оформился перестанут быть для полиции узбеками, таджиками, киргизами, а станут просто бесправными "лицами без гражданства".

- Имеем полное право с 1 октября депортировать мигрантов, которые не урегулировали статус пребывания на российской территории. С 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории России, - подтвердила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Фото МВД

Напомним, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин своим указом продлил сроки временного пребывания мигрантов в связи с пандемией и закрытием границ. Все их документы были автоматически пролонгированы на время пандемии. И хотя срок действия указа истекал 15 июня 2021 года, Владимир Путин дал время оформить все необходимые документы до 30 сентября. Почти четыре месяца. За это время через процедуры мог бы пройти любой.

- Я напомню, что на сегодняшний день количество мигрантов в нашей стране меньше, чем в допандемийное время. Если мы берем цифры 2019 года, это было порядка 17-18 миллионов. Столько на территорию России заезжало ежегодно. Одномоментно в стране в допандемийное время находилось 10-11 миллионов мигрантов. Сегодня на территории России находится порядка 7 миллионов иностранцев, - отчиталась Казакова.

Действительно, число нелегалов снизилось. Многие, потеряв работу уехали, более 9 тысяч были высланы за нарушения, 100 тысячам въезд в Россию закрыли (терроризм и криминал не дремлет), в результате осталось порядка 7 миллионов. Из них далеко не все воспользовались мораторием: только около нелегалов оформили миграционные документы. Но многие до сих пор предпочитают оставаться в тени.

Но отсиживаться там им дальше не дадут. В России планируется усилить контроль за качеством мигрантов, которые ищут у нас работу. Согласно новому законопроекту, работать в стране будут исключительно лояльные, не судимые, здоровые, трудоспособные и не склонные к терроризму. Остальным въезд закроют.

Контролировать миграционные потоки отбирать рабочую силу планируют с помощью новых информационных технологий.

Осталось договориться об этом с искусственным интеллектом.

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