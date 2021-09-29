Путин: Полёт МКС должен завершиться в 2024 году

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание по развитию космической программы. Президент начал с плохого: напомнил правительству, что еще до 30 августа 2021 надо было утвердить финансирование развития системы ГЛОНАСС. Но этого не сделали.

- Это подвергает риску наши планы по развитию космической отрасли в целом, - недовольно заметил глава страны.

Дальше Путин рассказал о планах на ближайшие годы.

- Полёт МКС должен завершиться в 2024 году. И хоть срок может быть продлен, мы должны учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, - поручил президент.

Специалисты «прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции». Нам есть за счет чего ее строить. В 2020 году успешно стартовали все 17 ракет, в 2021 году — 15 ракет, и до конца декабря будет еще.

- Международная конкуренция растет, чтобы преуспеть в борьбе, нужно сохранять высокий уровень надежности отечественной техники – как в пилотируемой космонавтике, так и для вывода грузов на орбиту. И конечно, нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке, за рубежом, - заявил Путин.

Глава страны в конце добавил, что в ядерной космической энергетике мы сейчас на первом месте в мире: «Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6–7 лет». Президент поручил использовать этот задел.

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