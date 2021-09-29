«Билет в будущее» поможет школьникам выбрать идеальную для себя профессию

Уже более пяти тысяч учителей из 85 регионов России зарегистрировались на онлайн-платформе проекта «Билет в будущее». Его основная цель - помочь школьникам осознанно выбрать профессию. А школьные учителя в этом — главный помощник.

- Перед ними стоит задача вовлечь учащихся в проект, именно под их руководством школьники будут проходить программы обучения, - говорит Иван Есин, директор Фонда Гуманитарных Проектов.

Многие педагоги уже начали проходить специальное обучение на платформе. Там с ними работают опытные эксперты. Учителя узнают о новых инструментах профориентации, изучают новейшие мультимедийные пособия и пробуют применить эти знания на практике.

Все обучение проходит в онлайн-формате. Педагоги смотрят видеолекции и вебинары, которые проводят специалисты Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии», профессора МГУ и эксперты «Центра непрерывного развития личности» (ПроеКТОриЯ). А на онлайн-консультациях с лекторами учителя уже могут закрепить полученные знания на практике.

Для удобства обучения у каждого участника есть свой личный кабинет. Там размещены все теоретические материалы и расписание занятие. Также есть форма обратной связи с организаторами, которые отвечают на любые возникшие вопросы.

В конце все учителя, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат документы о повышении квалификации.

Напомним, «Билет в будущее» – это всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для школьников 6-11 классов. Он помогает детям выявить свои интересы и способности, узнать о современных востребованных специальностях и определиться с будущей профессией. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на платформе. Школьники могут сделать это через образовательную организацию, где они обучаются.