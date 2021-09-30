Суд освободил Бритни Спирс от опеки ее отца

Бритни Спирс освободилась от опеки отца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс одержала решающую победу: суд Лос-Анджелеса в среду, 29 сентября отменил опеку ее отца Джейми Спирса. Отец контролировал ее жизнь и финансы с 2008 года. В течение 13 лет он не только распоряжался состоянием дочери в 60 миллионов долларов, но и принимал решения о ее личной жизни и здоровье.

Суд передал временные полномочия новому опекуну, выбранному певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Забел возьмет на себя финансовые дела Бритни до тех пор, пока суд не решит, что она готова снова позаботиться о себе, и опекунство может быть полностью прекращено. Это может произойти уже через несколько месяцев. Предполагается, что до конца года состоится еще одно судебное заседание, которое окончательно поставит точку в деле об опекунстве над поп-звездой.

Сама Бритни в суд не явилась. Ее родители Джейми и Линн Спирс связались с судом через Zoom. Вынося свой вердикт, судья Пенни заявила: «Я действительно считаю, что отстранение Джеймса Спирса от опекунства является благом для мисс Спирс».

Отец контролировал жизнь и финансы Бритни с 2008 года. Фото: Инстаграм.

Перед заседанием у здания лос-анджелесского суда собрались сотни фанатов Бритни Спирс. Они держали в руках плакаты с надписями «Бритни не ваша собственность», «Освободите Бритни» и гигантские бумажные сердца с надписью «Любовь».

Перед заседанием у здания суда собрались сотни фанатов Бритни Спирс. Фото: REUTERS

69-летний Джейми Спирс всегда настаивал на том, что он защищает свою дочь и действует исключительно в ее интересах. К слову, делал это отец звезды не совсем бескорыстно: за опекунство над дочкой он ежемесячно получал зарплату в размере 16 тысяч долларов. Но под натиском общественного давления Джейми Спирс был вынужден сдаться. В начале сентября он подал в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью.

- Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, - написал Джейми в заявлении.

Поклонники держали в руках плакаты с надписями «Бритни не ваша собственность» и «Освободите Бритни». Фото: REUTERS

Новая волна общественного возмущения поднялась в июне этого года после того, как Бритни выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

Фанаты ликовали, узнав о решении суда. Фото: REUTERS

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

После того, как отец попросил суд прекратить его опеку, певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. В Инстаграме артистка опубликовала фото кольца с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. Сейчас Бритни вовсю готовится к свадьбе. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.