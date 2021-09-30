Обворованный американец месяц живет в киевском аэропорту

Мужчина, который весит более 180 килограммов и не может самостоятельно передвигаться, решил не прерывать свое путешествие

Гражданин США Нейдер Доган вот уже месяц живет в киевском международном аэропорту «Борисполь». Мужчине приходится спать на стульях и мыться в туалете, но привычные ко всему путешественники на него и не жалуются.

Правоохранители и служба безопасности аэропорта заявляют, что законных оснований для выдворения «бомжа» с территории терминала нет, передает TCH.

Примерно месяц назад Догана, который путешествует по миру, обокрали – он потерял все свои сбережения, которые составляли примерно $9000.

Оставшись без средств к существованию, американец решил дождаться, пока ему не родине начислят очередную пенсию, а это случится лишь 1 октября.

После этого Доган планирует покинуть «гостеприимную» Украину и направиться в Польшу или Чехию.

Справедливости ради стоит сказать, что американское посольство не бросило своего гражданина в беде – Догану было предложено получить билет на ближайший рейс в США, но он отказался.

Мужчина, который весит более 180 килограммов и не может самостоятельно передвигаться, решил не прерывать свое путешествие. Пенсия Догана по инвалидности составляет $700 и после ее получения американец сможет лететь дальше.

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