Иорданская королева впервые опубликовала снимок повзрослевших принцесс

Супруга короля Абдаллы II показала своих повзрослевших дочерей – принцесс Иман и Сальму Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Королева Иордании Рания на своей странице в соцсетях поделилась с подписчиками трогательным семейным снимком. Супруга короля Абдаллы II показала своих повзрослевших дочерей – принцесс Иман и Сальму.

Для фотосессии королевские особы выбрали очень лаконичные наряды: молодые девушки надели белые футболки и голубые джинсы, а мать выбрала белоснежную рубашку и светлые брюки. Распущенные волосы, легкий макияж – поклонники королевы Рании пришли в восторг от снимка.

Фото было опубликовано по случаю дня рождения принцессы Иман – ей исполнилось 25 лет. «С днем рождения», - скромно подписала фото королева.

Сообщение мгновенно набрало популярность. Подписчики со всего мира на всех языках поздравили девушку и пожелали ей счастья и успехов. Фанатов королевы восхитило то, как молодо выглядит женщина, которой в этом году исполнился 51 год.

Миллионы людей со всего мира считают Ранию иконой стиля. И она не боится появляться на публике в обычной одежде – джинсах и футболке, разбивая тем самым мифы и стереотипы о восточных женщинах.

В своем аккаунте королева также разместила небольшое видео, в котором запечатлела яркие моменты из жизни своей семьи.

У монаршей особы в соцсетях - более 6 миллионов подписчиков. Она часто делится с ними историями из своей жизни. Чаще всего это фотографии с официальных мероприятий, а также совместные снимки четы. С королем Иордании Абдаллой II Рания счастлива в браке уже более 25 лет.

Помимо двух дочерей супруги воспитывают двух сыновей, всего в семье – четверо детей. Старшему сыну 28 лет, младшему – 16.

Дети уже взрослые, так что все больше времени королева Рания уделяет благотворительности и прямому общению с подданными. Она является сторонников реформ в системе образования и здравоохранения и уделяет много внимания правам и возможностям молодёжи в своей стране, а также межкультурному общению между арабским миром и Западом.