Фэн-шуй гороскоп на октябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Публикуем фэн-шуй гороскоп прогноз на октябрь 2021 Фото: Shutterstock

1 октября, пятница

Не проявляйте инициативу, лучше затаитесь и берегите силы. Главные занятия на сегодня - медитация, неспешные прогулки, чтение или просмотр фильмов.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

2 октября, суббота

Все не такое, каким кажется. Справедливые люди могут оказаться обманщиками, а добродетель - злом. Не стоит питать иллюзий, доверяйте только фактам и собственным глазам!

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

3 октября, воскресенье

День получения новых знаний и мастерства. Не отказывайтесь от опыта, который предлагают вам коллеги и друзья.

Не подходящий момент для покупок и процедур красоты.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

4 октября, понедельник

Познание, любопытство, самосовершенствование - главные слова дня. Вселенная сегодня откроет нам новые знания. На первый взгляд, может быть, совершенно бесполезные, они обязательно пригодятся в ближайшем будущем.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

5 октября, вторник

Миротворческий день. Есть шанс восстановить добрые отношения с теми, с кем поссорились. А также наладить контакт с «трудными» в общении людьми. Кроме того, вероятен всплеск творческой энергии. Используйте ее по назначению!

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

6 октября, среда

Сложный день. Необходимо избегать всего, что может сбить с правильного пути. Азартные игры, споры, «очень выгодные предложения» - все это должно остаться за пределами наших интересов.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

7 октября, четверг

За день можно успеть сделать много хороших дел. Кажется, он специально создан для того, чтобы помогать другим. Вспомните о тех, кто нуждается в помощи, общении.

Подходящее время для благотворительности и созидания.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

8 октября, пятница

Момент для грез, мечтаний, планов. Мечты созданы для того, чтобы становиться реальностью. День необходимо провести исключительно в положительных эмоциях, в противном случае, негатив вернется с утроенной силой.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

9 октября, суббота

Отличный период для кардинальных изменений в жизни. Смена работы, должности, имиджа, переезда в новый город или в новое жилье.

В тоже время сейчас стоит держать под контролем свое покупательское желание. Покупки дня не принесут планируемого удовольствия, быстро разочаруют.

Часы удачи: с 13.00 до 19.00

10 октября, воскресенье

Если дела, то только в приятной компании, которая не напрягает, в которой можно поговорить по душам, расслабиться.

Обязательно уделите время своему дому, хозяйству. И помните, бездействие сегодня противопоказано!

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

11 октября, понедельник

Время, когда не нужно делать лишних движений и сотрясать воздух пустыми разговорами. Сконцентрируйтесь на себе, на своих чаяниях, желаниях. Обязательно побалуйте себя чем-то в этот день!

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

12 октября, вторник

С особым пиетом к слову. Молитва имеет сейчас особую силу, точно так же, как и пожелания добра и процветания. Ну и, конечно, злые фразы исключаем из оборота, ибо они вернутся к нам бумерангом.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

13 октября, среда

Время перемен, преобразований, кардинальных поворотов в судьбе. День сложный, требующий концентрации, осторожности. При непонятных ситуациях старайтесь все проговаривать с коллегами и близкими, чтобы это не вылилось в глобальную ссору.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

14 октября, четверг

Напряженный день, в котором возможны обманы, недопонимание и, как следствие, конфликты. Лучше свести общение к минимуму. Все ошибки и неудачи следует проанализировать и выявить причины.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

15 октября, пятница

Устраиваем семейные застолья, встречи с друзьями. Но только без размаха и загула. Все должно быть камерно и уютно, тогда удастся получить незабываемые эмоции, которые в ближайшее время очень пригодятся.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

16 октября, суббота

Мы словно в лабиринте, идем и не можем найти выход, правильный путь, нужных людей. Главное, не торопиться и хорошенько подумать. Иногда нужно выждать пару дней, чтобы все в голове уложилось правильным образом.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

17 октября, воскресенье

Постарайтесь провести выходной без напряжения, без плохих мыслей и слов.

Не стоит отправляться в путешествия, этот день лучше провести дома и, по возможности, в уединении.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

18 октября, понедельник

Дайте неделе хороший старт. Сегодня многое будет получаться. Но вот с финансовыми вопросами пока лучше повременить - возможны спонтанные и нелогичные траты.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

19 октября, вторник

Планируем на первую половину дня решение сложных дел, требующих особой концентрации и светлого ума.

Вечер следует отдать семье и детям. Предстоит обсудить немало проблем!

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

20 октября среда

Хорошее настроение - залог удачи на день. С неприятными мыслями лучше и не приступать к важному. Процесс пойдет легче, если рядом будет надежная команда единомышленников.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

21 октября, четверг

Осторожно: в атмосфере и в поведении окружающих будет немало того, что станет раздражать. Постарайтесь поменьше общаться с личностями, вызывающими антипатию. Иначе возможен серьезный эмоциональный срыв.

Вечер следует провести в физической нагрузке.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

22 октября, пятница

Время для физических преобразований: зеленый свет для косметических процедур, старта диеты и курса массажа, визита в санаторий.

Про принятие решений, переговоры на время следует забыть.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

23 октября, суббота

Не планируем серьезные проекты - только приятные дела и встречи. На сегодня в расписании на день лишь прогулки, разговоры по ушам, уютные чаепития и сюрпризы для близких.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

24 октября, воскресенье

Будьте начеку: большой риск принять импульсивные решения, а потом пожалеть о содеянном. Кроме того, сегодня трудно сосредоточиться. Станут мешать близкие, появятся другие «более срочные» заботы. То, что важно, отложите до завтра.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

25 октября, понедельник

Плодотворный день. Но подходит он исключительно для дел, требующих быстрой реакции, быстрых результатов.

Не благоприятный день для свадьбы и путешествий.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

26 октября, вторник

Также хорошо браться за давно запланированные и подготовленные дела. Но тут важно соблюдать баланс сил и возможностей. Не перетрудитесь.

Обязательно необходимо уделить время заботам по дому.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00,

27 октября, среда

Сегодня просто необходима «прививка» прекрасного. Выберите близкий вам вид искусства и наслаждайтесь, заряжайтесь, отдыхайте. Поле этого можно приниматься и за кропотливую работу, требующую особой концентрации.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

28 октября, четверг

Кажется, есть силы и возможности сделать что-то великое, но множество препон на пути, мелкие неурядицы не дадут справиться с задуманным. Перемените планы на ходу и займитесь, например, мелким ремонтом дома.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

29 октября, пятница

Все получится, если не помешают сомнения и неуверенность в себе. Чтобы этого не случилось, надо лучше подготовиться к планируемым событиям.

Хорошо менять имидж, назначать романтические свидания.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

30 октября, суббота

Время проведения генеральной уборки в квартире. Необходимо разобрать шкафы, ящики, балконы и кладовки, заглянуть в самые дальние и потаенные места. Избавьтесь от старых или ненужных вещей, а также от пыли в доме. Все это не дает проникнуть в жилище свежей энергии.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

31 октября, воскресенье

День получения и передачи знаний. Не стоит пренебрегать советами и мнением мудрых людей, даже если вам кажется, что они транслируют прописные истины.

Сегодня сны имеют особое значение. Постарайтесь разгадать их значение.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.