Неизвестные второй раз обокрали Московский театр иллюзии

Полтора года назад, в марте 2020 года, театр иллюзии уже грабили

В полицию обратился заместитель директора ГБУ «Московский театр иллюзии» Руслан Песков. Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестные проникли в здание театра и украли компьютер. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что поздней ночью неизвестное лицо выбило входную дверь в театр. Проникнув внутрь здания, грабители направились к служебным помещениям. В одном из кабинетов налетчики нашли компьютер, который и забрали с места преступления.

«В служебном помещении преступники нашли моноблок фирмы «Lenovo» стоимостью 55 880 рублей. Грабители забрали с собой компьютер и скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Установлено, что налетчики действовали очень быстро и провели в здании театра не больше 10 минут. Была ли это спланированная акция или грабители залезли в театр случайно - установит следствие», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Оперативникам предстоит разыскать и задержать неизвестных грабителей, которые вынесли из Московского театра иллюзии компьютер.

Примечательно, что полтора года назад, в марте 2020 года, театр иллюзии уже грабили. Тогда преступники точно также взломали входную дверь и проникли внутрь здания. Грабители вломились в кабинет худрука театра, заслуженного артиста России Анатолия Ляшенко и украли 100 000 рублей.