ОК добавили в собственный маркетплейс товары благотворительных фондов

В маркетплейсе социальной сети Одноклассники появились коллекции товаров от благотворительных фондов.

В маркетплейсе социальной сети Одноклассники появились коллекции товаров от благотворительных фондов. Теперь пользователи ОК могут поддержать их, покупая через раздел «Товары» футболки и свитшоты с уникальными принтами, сертификаты на различные услуги, интересные книги и предметы посуды. Купить товары можно по ссылке на сайте фонда – благодаря этому вся выручка от продажи будет направлена на помощь подопечным благотворительных организаций.

Первыми на витрине появились подборки товаров из групп фондов «Живи сейчас», «Жизнь как чудо», «Дом с маяком», «Антон тут рядом» и «Насилию.Нет»*. Таким образом, пользователи ОК смогут поддержать людей, пострадавших от домашнего насилия, людей с расстройствами аутистического спектра и боковым амиотрофическим склерозом, а также детей, перенесших или ожидающих трансплантацию.

Социальная сеть планирует добавить на витрину и другие фонды, которые продают собственные благотворительные товары. К проекту могут присоединиться любые благотворительные организации, которые прошли верификацию «Добро Mail.ru», подтвердили свою эффективность и прозрачную репутацию.

Инна Галиахметова, руководитель e-commerce-направления ОК:

– В ОК собрана многомиллионная аудитория – это люди разных социальных и возрастных групп, поэтому для нас так важно создавать инклюзивную среду на площадке и поддерживать благотворительные фонды и социальные инициативы. Мы ежегодно инициируем различные просветительские проекты в ОК. С их помощью мы показываем пользователям, как важно понимать и принимать других людей.

Сейчас в маркетплейсе представлено порядка 50 благотворительных товаров, но мы планируем расширять количество фондов на витрине и открыты для сотрудничества. В будущем мы хотим, чтобы витрина товаров ОК стала не только местом для приятных и легких покупок, но и местом помощи для тех, кто в ней особенно нуждается.

Чтобы попасть на витрину маркетплейса, фонды должны иметь активную официальную группу в ОК, разместить в ней товары с помощью внутреннего сервиса соцсети и сообщить о своем желании попасть на главную страницу «Товаров» представителям «Добро Mail.ru». Подборка товаров из группы фонда появится на витрине маркетплейса.

Продукцию благотворительных организаций можно приобрести, перейдя из карточки товара в ОК на сайт фонда. Перед переходом на сайт внутри соцсети можно посмотреть подробную информацию о товаре – описание, цену и производителя. Сделать это можно с любого устройства: в десктопной версии ОК, в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android.

Помимо поддержки товаров на витрине маркетплейса ОК также консультируют фонды по вопросам работы с аудиторией соцсети, поддерживают их инициативы и запускают просветительские кампании.

Александра Бабкина, директор социальных проектов Mail.ru Group

– Для нас важно, чтобы у проверенных фондов появлялись новые технологические возможности, чтобы находить новых сторонников и собирать пожертвования в нашей экосистеме. Покупка уникальных товаров у некоммерческих организаций прямо внутри Одноклассников – это возможность для пользователей не только порадовать себя и своих близких, но и сделать первый шаг в благотворительность, к настоящим социальным изменениям.

ОК постоянно инициируют различные социальные проекты в соответствии с социальной стратегией Mail.ru Group. В 2020 году ОК совместно с фондом «Антон тут рядом» запустили проект «Время думать об искусстве» и создали коллекцию товаров в поддержку людей с аутизмом. Ранее ОК поддержали проект «Книжки вверх ногами» и опубликовали серию постов о детях с синдромом Дауна, которые читают вслух произведения авторов классической литературы.