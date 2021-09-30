ФСБ показала видео допроса террориста, который называет себя "амиром московского джамаата"

Сотрудники ФСБ России опубликовали видеокадры допроса террориста Идриса Алибекова, который называет себя "амиром московского джамаата".

Сотрудники ФСБ России опубликовали видеокадры допроса террориста Идриса Алибекова, который называет себя "амиром московского джамаата". Суд приговорил его к 25 годам колонии.

- Хотел взорвать Москву, отдел полиции и школу на улице Профсоюзной. 9 октября дал клятву на квартире у брата Мухаммеда у метро Университет. Он отправил ее в Сирию. Потом мы поехали за бомбой и оружием, но по дороге нас задержали сотрудники полиции, - рассказывает бандит.

Он отмечает, что в схроне для них была подготовлена взрывчатка, автомат, пистолет и четыре тысячи долларов.

- Больше такого не повториться, я раскаиваюсь, - обещает "амир московского джамаата".

Вступил в законную силу приговор Второго западного окружного военного суда в отношении Алибекова И.А., Азизова М.Р., Баходурова Ф.Д., Мамурова У.К. и Шахмедова Т.И., причастных к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (МТО «ИГ»). Согласно приговора главарь террористической ячейки получил 25 лет лишения свободы, а его подельники от 18 до 19 лет лишения свободы и большие штрафы.

- После реализации своего преступного замысла террористы намеревались выехать на территорию Сирии для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур, - отметили в ФСБ России.

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