Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин награжден Орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени

Владимир Сунгоркин награжден Орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени

Генеральный директор, главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин награжден Орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени. Высокую награду вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв - за многолетнее плодотворное сотрудничество с Московской областью и большой вклад в развитие средств массовой информации.

Церемония прошла сегодня в Красногорске в честь 92-летия со дня образования Московской области.

- Андрей Юрьевич, спасибо, для меня это огромная награда, - сказал Владимир Сунгоркин. - Мой дом расположен в самом дальнем углу Московской области, в Шаховском районе. И я наблюдаю, как развивается этот район, где все было достаточно плохо лет двадцать назад. А в последние годы там просто все расцветает. Дороги новые. Газопроводы тянутся. Я тоже вношу свою лепту - мы выращивали декоративные растения для Московской области, для наших городов и поселков. В Шаховской распахали землю, которую начали обрабатывать еще после польского вторжения в 1600-х годах. Сейчас снова выращивают овес. Это граница со Смоленской и Тверской областью. Медведи к нам пошли из соседних областей. Ведут себя прилично, доброжелательно.

Губернатор отметил различными наградами более 20 человек, помогающих развивать регион. В этом списке врачи, педагоги, артисты и специалисты других отраслей.

- День Московской области мы всегда отмечаем торжественно для того, чтобы отметить лучших, чтобы общаться, обменяться мнениями, - напомнил Андрей Воробьёв. - Нам всем в разное время довелось работать, служить нашему любимому Подмосковью. Московская область занимала во все века особое место. Поэтому каждый из нас старается делать все для того, чтобы обеспечить перемены, развитие. Я еще раз всех приветствую, кто внес свою лепту, свой труд, частицу себя в то, чтобы Подмосковье развивалось.

Также Орденом «За заслуги перед Московской областью» I степени награжден известный джазовый музыкант Игорь Бутман, II степени - зампред Правительства Московской области Мария Нагорная, III степени - доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

Звание «Почетный гражданин Московской области» получили Председатель Совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и главврач Воскресенской райбольницы №2 Юрий Райхман.

Врач Талдомской центральной районной больницы Мария Агеева, которая во время пандемии работала и жила в инфекционном отделении, вылечив более 250 тяжелых пациентов, награждена Орденом Пирогова (это государственная награда, которой отмечают медиков). Медалью Луки Крымского - фельдшер скорой помощи Илья Кошмин. Он одним из первых вошел в эпидбригаду, которая выезжала к больным коронавирусом. За время пандемии Кошмин совершил более 180 таких выездов.

Орден «За доблесть и мужество» из рук губернатора получил сотрудник МЧС Алексей Сеннов, который после взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске спас из-под завалов двадцать человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин о блокировке сайта KP.BY: Журналистам очень сложно стало работать в Минске

Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал эту ситуацию (подробности)