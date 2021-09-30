Путин и президент Казахстана задумали возродить вымерших тигров

Глава России спросил о планах соседей по восстановлению популяции тигров. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг, 30 сентября, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи выступили на форуме сотрудничества России и Казахстана. Начали президенты с дежурных новостей об экологии и экономике.

Токаев поблагодарил нас за то, что мы помогли Казахстану освоить производство Спутника V. Лукойл участвует в совместном проекте на 5 млрд долларов по разработке нефтяных месторождений.

- Катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал – угроза для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России, - предупредил Токаев, а потом поблагодарил Путина за принятую еще в 2019 году программу сохранения экосистемы реки Урал.

В ответ наш президент рассказал об увеличении производства сжиженного газа. К 2035 году его производство должно вырасти почти в пять раз до 140 млн. тонн в год. Еще Россия и Казахстан планируют создать общие заповедники.

В четверг, 30 сентября, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи выступили на форуме сотрудничества России и Казахстана. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Мы поддерживаем трансграничный проект, который соединит под эгидой ЮНЕСКО экосистемы природного комплекса «Бокейорда» – Западно-Казахстанская область на западе Казахстана – и заповедника «Озеро Эльтон», это Волгоградская область России, - заявил Путин.

Самое интересное началось в конце. Глава России спросил о планах соседей по восстановлению популяции тигров.

- А что, в этих местах (в Казахстане — Ред.) тигры водились когда-то?

Токаев ответил, что «речь о так называемом туранском тигре». Последних хищников видели еще до войны, в 30-е годы. Потом они совсем исчезли. Но главное-то, что тигры были!

Дальше политики начали выяснять, как вообще можно вернуть исчезнувший вид. Президент Казахстана предположил, что «за основу» можно взять российские виды. «Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков», - заключил он.

- В России самый крупный тигр – на Дальнем Востоке, - парировал Путин, а потом рассказал о накопленном опыте.

«Мы восстановили на Кавказе популяцию барса, потом ирбиса восстановили в Сибири, у нас они не сохранились, но подобные виды сохранились в Таджикистане, в Иране, и мы завозим их оттуда. Добавляем к тому, что у нас еще какие-то остатки этих животных», - объяснил президент.

Путина и Токаева смутил только один факт: «где взять животных, которые вообще исчезли».

- Биологи должны поработать над этим, чтобы как-то попытаться восстановить ту популяцию, которая была. Конечно, достичь этой цели на 100% невозможно, но нужно попытаться, - заявил глава Казахстана. Путин в ответ пообещал помочь.