Сотрудники ФСБ выяснили, как Роман Доброхотов бежал на Украину

Следователи выяснили, что Доброхотов пересек границу России с Украиной еще в ночь с 31 июля на 1 августа в районе села Колещатовка Воронежской области. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

- Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года Государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания "The Insider" (признано иностранным агентом) Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц, - сообщает ФСБ России.

Следователи выяснили, что Доброхотов пересек границу России с Украиной еще в ночь с 31 июля на 1 августа в районе села Колещатовка Воронежской области. В нарушение действующего законодательства "он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска".

- В отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), - отметили в ФСБ.

Следователи принимают меры по розыску и задержанию нарушителя границы "с целью его задержания и привлечения к уголовной ответственности". Статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Но возможно, что наказание будет еще жестче.

Отметим, что это не первое уголовное дело Доброхотова. Он уже привлекался по уголовному делу о клевете, а дома у него проводились обыски.

Речь идет об обвинении Доброхотовым нидерландского блогера Макса ван дер Верффа в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В ноябре 2020 года он написал в своем блоге, что нидерландец якобы получил деньги от России за свои расследования о сбитом над Украиной малазийском "Боинге". Иностранец обвинения эти опроверг и потребовал привлечь российского коллегу к уголовной ответственности за клевету. Вместо того, чтобы представить доказательства Доброхотов пытался покинуть Россию, но лишился заграничного паспорта, как подозреваемый в уголовном преступлении.

Напомним, Министерством юстиции Российской Федерации интернет-издание "The Insider", которое было зарегистрировано в Латвии, 23 июля было включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента".

*Признано СМИ-иноагентом