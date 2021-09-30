В Госдуму пройдет 218 новичков

Вячеслав Володин сообщил, сколько новых людей займут депутатские кресла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в Госдуме 450 народных избранников. За «Единую Россию» проголосовали 49,83% россиян, пришедших на сентябрьские выборы. Плюс одномандатники - члены партии. Итого за партией власти в Госдуме — 324 кресла (на 19 меньше, чем в предыдущем созыве). У КПРФ 57 (на 15 больше). У «справедливоросов» 27 (было 23). У ЛДПР 21 (хотя в прошлый раз было 39). По одному креслу как и в прошлый раз у «Родины», Гражданской платформы и партии «Роста» — у одномандатников. Ну и теперь, как известно, у нас в стране появилась новая парламентская партия «Новые люди»: ей достанется 13 мест.

Если обобщить, то партийный расклад - плюс-минус как и в прошлом созыве. Но несмотря на то, что цифры те же, люди все же будут другие. Думский состав обновился на 48,5%: в нижнюю палату парламента войдут 218 новых депутатов.

- «Единая Россия» задает тренд, - заявил переизбранный спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Потому что ровно на этот же процент обновился состав фракции партии. Из 324 депутатов - 157 новые.

Фракция КПРФ обновится на 40,4%, что есть 23 новых лица.

ЛДПР на 33,3% то есть 7 человек впервые займутся такой важной госдеятельностью.

«Справедливая Россия» на 51,9%, то есть 14 новичков.

Остальные одиночки (так как представляют свою партию в Думе в гордом одиночестве) остались прежними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состав Госдумы-2021: У Зюганова прибавилось 15 мест, Жириновский потерял 18

У "Единой России" будет на 19 мест меньше. А справедливоросы - на 4 места подросли. Смотрите на инфографике kp.ru - каким будет состав Госдумы 8-го созыва после выборов-2021 (подробно)