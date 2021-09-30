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Политика30 сентября 2021 17:04

В Госдуму пройдет 218 новичков

Вячеслав Володин сообщил, сколько новых людей займут депутатские кресла
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Вячеслав Володин сообщил, сколько новых людей займут депутатские кресла

Вячеслав Володин сообщил, сколько новых людей займут депутатские кресла

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в Госдуме 450 народных избранников. За «Единую Россию» проголосовали 49,83% россиян, пришедших на сентябрьские выборы. Плюс одномандатники - члены партии. Итого за партией власти в Госдуме — 324 кресла (на 19 меньше, чем в предыдущем созыве). У КПРФ 57 (на 15 больше). У «справедливоросов» 27 (было 23). У ЛДПР 21 (хотя в прошлый раз было 39). По одному креслу как и в прошлый раз у «Родины», Гражданской платформы и партии «Роста» — у одномандатников. Ну и теперь, как известно, у нас в стране появилась новая парламентская партия «Новые люди»: ей достанется 13 мест.

Если обобщить, то партийный расклад - плюс-минус как и в прошлом созыве. Но несмотря на то, что цифры те же, люди все же будут другие. Думский состав обновился на 48,5%: в нижнюю палату парламента войдут 218 новых депутатов.

- «Единая Россия» задает тренд, - заявил переизбранный спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Потому что ровно на этот же процент обновился состав фракции партии. Из 324 депутатов - 157 новые.

Фракция КПРФ обновится на 40,4%, что есть 23 новых лица.

ЛДПР на 33,3% то есть 7 человек впервые займутся такой важной госдеятельностью.

«Справедливая Россия» на 51,9%, то есть 14 новичков.

Остальные одиночки (так как представляют свою партию в Думе в гордом одиночестве) остались прежними.

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Политика: ВЫБОРЫ