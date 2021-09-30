Как сейчас выглядит больной раком Юрий Николаев

Юрия Николаева узнали в кафе АЗС. Фото rybalkin_vs_virtuoso@Instagram

Юрий Николаев много лет назад тяжело заболел. В 2004 году знаменитому ведущему диагностировали рак кишечника. С тех пор шоумен пережил несколько рецидивов. Тем не менее ведущий не падает духом. Он продолжает работать.

Юрий Николаев много лет работает на телевидении, являясь бессменным ведущим программы "Утренняя звезда". Неподражаемый мягкий тембр голоса, безупречный стиль, прекрасные манеры - все это не устает восхищать публику.

Где бы не появился кумир, к нему всегда самое пристальное внимание. Несколько часов назад звезду запечатлели на одной из автозаправок. Он спокойно сидел за столиком и пил кофе.

"Вот так бывает. Обычный день, идешь, голова занята своими мыслями. И вдруг в обычном кафе, на обычной АЗС встречаешь человека-легенду. Юрий Александрович Николаев - наш любимый телеведущий самых популярных программ «Утренняя звезда», «Голубой огонек», «Песня года», фестивали из Юрмалы, «Спокойной ночи, малыши», «Утренняя почта»", - поделился поклонник артиста.

72-летний ведущий выглядит немного уставшим. Но при этом стильным.

Напомним, Юрий Николаев не раз рассказывал о своей страшной болезни. По его словам, когда ему диагностировали рак кишечник, то он то испытал шок. Но не опустил руки и начал лечение. Телеведущий регулярно проходит обследования, так как у него случаются рецидивы. "Когда прозвучало: «У вас рак кишечника», мир как будто бы почернел. Но что важно - сразу суметь мобилизоваться. Я запретил себе жалеть себя", - отмечал он.

Николаев предполагал, что причина его болезни в плохой наследственности. Его мать умерла от этого же недуга. "Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить", - говорил телеведущий.

Рак кишечника протекает достаточно медленно. Если выявить опухоль на ранней стадии, то высока вероятность ее вылечить. Почувствовать себя лучше народному артисту помогла помощь Бога. Николаев вспоминал, что усилиями его настоятеля в храме Архангела Гавриила смог принять удар судьбы.