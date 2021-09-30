Ад длиной в 9 месяцев: В Индии 33 мужчины задержали по делу об изнасиловании 15-летней девочки

На сегодня Индия остается одной из самых опасных стран для женщин. Фото: Shutterstock

Ужесточение законодательства, введение смертной казни, реформа полиции - ничто из перечисленного не может решить проблему сексуального насилия в Индии. История, произошедшая на берегу Аравийского моря, недалеко от делового и культурного центра страны - города Мумбаи, поражает своей жестокостью и первобытностью.

С января по сентябрь группа молодых мужчин в возрасте от 20 до 25 лет насиловали и издевались над 15-летней девочкой.

Все началось, когда в начале этого года девочку изнасиловал ее парень. Издевательства он снял на камеру и пригрозил выложить видеозапись в интернет. В дальнейшем эта запись превратилась в предмет шантажа. Опасаясь всеобщей огласки, девочка безропотно сносила истязания от друзей своего парня, регулярно подвергаясь сексуальному насилию. Каждого из своих мучителей она знала лично.

Полиция задержала 33 человек, сразу после того, как на прошлой неделе девочка наконец-то обратилась к правоохранителям за помощью. В материалах следствия говорится, что изнасилования происходили в пригородах Мумбаи, а также в городах Домбивли, Бадлапур, Мурбад и Рабале. СМИ уже окрестили это расследование «делом об изнасиловании в Домбивли».

Проблема сексуального насилия в обществе занимает ведущие полосы индийских газет: один случай страшнее другого. Фото: Shutterstock

На сегодня Индия остается одной из самых опасных стран для женщин. Ежедневно полиция фиксирует десятки случаев домашнего насилия, убийства женщин, а также сексуальных домогательств. В 2019 году в индийских судах на рассмотрении находилось 145 тысяч дел об изнасилованиях. В 2020 Национальное бюро регистрации преступлений зафиксировало более 28 тысяч случаев изнасилования. Невозможно представить, каково реальное число таких преступлений.

Некоторые случаи сексуального насилия над женщинами получают широкую огласку. Так в 2012 году «дело Нирбхайи» привело к массовым протестам, охватившим всю Индию. 9 лет назад группа мужчин изнасиловала студентку-парамедика. Это громкое дело привело к ужесточению законодательства в отношении сексуальных преступлений. Однако на практике число случаев насилия над женщинами и девочками не уменьшилось.

В 2014 году в селе в штате Уттар-Прадеш были обнаружены повешенными две девочки 12 и 15 лет. Полиция установила, что двоюродные сестры подверглись групповому изнасилованию, а затем были убиты.

В августе этого года в Нью-Дели прошли акции протеста после жестокого изнасилования и убийства 9-летней девочки. Мать погибшей послала ее за водой в крематорий, где на нее напали четверо мужчин. Один из них оказался индуистским священником. Девочку изнасиловали, жестоко избили, а затем убили. Мать обнаружила дочь в крематории. Пытаясь скрыть следы преступления, убийцы насильственно сожгли тело девочки.