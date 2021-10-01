Анекдоты: Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей среднего достатка

Сегодня открывал сыну чупа-чупс, блин, лучше бы обувь так клеили!

* * *

Водитель, помни: если в ясный и солнечный день у какой-то машины включились дворники, значит, она сейчас повернет!

* * *

Владикавказскими правоохранительными органами была задержана партия коньяка «Мартель» в подарочных десятилитровых канистрах.

* * *

В головах тараканов живут блондинки.

* * *

- Петрович, прекрати выталкивать пьяных клиентов на улицу! - говорит буфетчик официанту.

- А что же с ними делать? Я же вышибала…

- Ты что, забыл, что работаешь уже не в баре, а в вагоне-ресторане?

* * *

В прошлые годы отопление в домах включали в октябре. Теперь - в сентябре.

Собственно, это все, что вам следует знать о глобальном потеплении.

* * *

В семье был только один стакан, поэтому муж переставал пить, только когда жена лепила пельмени.

* * *

Как приятно выйти из-за рабочего компьютера после восьми часов работы и усесться наконец отдыхать за домашний!

* * *

- Чем увлекаешься?

- Я состою в кружке славянской рифмы.

- В смысле?

- В коромысле!

* * *

- Я не пользуюсь успехом у женщин.

- Чего ты заливаешь-то? Вокруг тебя бабы так и вьются.

- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но говорю же: я им не пользуюсь!

* * *

Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллиардеры.

* * *

Наверное, я слишком громко храплю, потому что пассажиры автобуса, который я вожу, очень пугаются…