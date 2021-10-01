Анекдоты: Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей среднего достатка

Сегодня открывал сыну чупа-чупс, блин, лучше бы обувь так клеили!
* * *
Водитель, помни: если в ясный и солнечный день у какой-то машины включились дворники, значит, она сейчас повернет!
* * *
Владикавказскими правоохранительными органами была задержана партия коньяка «Мартель» в подарочных десятилитровых канистрах.
* * *
В головах тараканов живут блондинки.
* * *
- Петрович, прекрати выталкивать пьяных клиентов на улицу! - говорит буфетчик официанту.
- А что же с ними делать? Я же вышибала…
- Ты что, забыл, что работаешь уже не в баре, а в вагоне-ресторане?
* * *
В прошлые годы отопление в домах включали в октябре. Теперь - в сентябре.
Собственно, это все, что вам следует знать о глобальном потеплении.
* * *
В семье был только один стакан, поэтому муж переставал пить, только когда жена лепила пельмени.
* * *
Как приятно выйти из-за рабочего компьютера после восьми часов работы и усесться наконец отдыхать за домашний!
* * *
- Чем увлекаешься?
- Я состою в кружке славянской рифмы.
- В смысле?
- В коромысле!
* * *
- Я не пользуюсь успехом у женщин.
- Чего ты заливаешь-то? Вокруг тебя бабы так и вьются.
- Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но говорю же: я им не пользуюсь!
* * *
Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллиардеры.
* * *
Наверное, я слишком громко храплю, потому что пассажиры автобуса, который я вожу, очень пугаются…