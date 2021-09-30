В бюджете 2022 года будут увеличены расходы на поддержку малого бизнеса и фермерства

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Расходы бюджета 2022 года на нацпроект по малому бизнесу планируется увеличить на 3 млрд рублей – до 60 млрд рублей. Также будут увеличены государственные расходы на льготные кредиты для предпринимателей – на эти цели потратят более 700 млрд рублей, а на поддержку фермерства планируется выделить 6 млрд рублей, сообщил в комментарии «Газета.ру» президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Он также отметил беспрецедентные меры по социальным обязательствам государства. Выплаты разным категориям граждан превысят 6 трлн рублей.

«В результате дополнительные доходы, которых раньше не было в принципе, получат семьи с детьми, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, дети в рамках обеспечения в школах горячим питанием», - добавил Калинин.

Социальные расходы государства также окажут поддержку российским предпринимателям, поскольку именно у местных производителей, как правило, приобретают товары широкого спроса, такие как игрушки или школьные принадлежности.

Еще одним драйвером роста для бизнес-сообщества станут инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния, выразил надежду глава «Опоры России».

Напомним, 30 сентября правительство России передало в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы. Премьер Михаил Мишустин отметил, что документ предусматривает поэтапный рост поддержки граждан.