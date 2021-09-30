Анна Кузнецова: «Помощь семьям с детьми в новом бюджете внушительная»

Анна Кузнецова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще не все парламентарии заехали в свои кабинеты, освоились и обжились, а уже начались серьезные дела. Сегодня 30-го сентября Правительством РФ был внесен на рассмотрение проект федерального бюджета на будущий год и плановый период до 2024 года. Плюс членами кабмина сразу предложены проекты бюджетообразующих законопроектов.

Одним из самых важных стал пакет мер соцподдержки семей с детьми и беременных женщин. То, о чем говорил Путин в своем последнем обращении. Чтобы люди, нуждающиеся в помощь, получали ее быстро и без бумажной волокиты.

Вновь избранный депутат, главный детский омбудсмен России Анна Кузнецова, как и многие ее коллеги по Думе, обратили на это внимание.

- Сегодня мы видим, что по поручению президента выстраивается системная поддержка семей с детьми, расширяется охват социальной помощи – и это находит закономерное отражение в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы. Да, впереди большая работа над проектом бюджета. Многие статьи расходов, направленные на помощь семьям с детьми, внушительные, более того – представляют собой постоянные траты, являются обязательством государства не только на ближайшие эти три года, на многие годы вперед. Но эта та помощь, которая нужна семьям, которую мы включили в народную программу, и мы будем добиваться реализации этих инициатив, и в целом - еще большей значимости просемейного блока в бюджетном планировании.

Пока что бюджет находится в статусе проекта. В ближайшие 60 дней его должны рассмотреть, подправить и принять. Предстоит большая работа. Достаточно сказать, что объем бюджетного пакета 6915 страниц.