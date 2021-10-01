Россияне назвали главный источник стресса

Вопрос дня: Что для вас главный источник стресса? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- Не скажу что для меня именно деньги - самый большой стресс. Но беспокойство нарастает. Мы никак не можем упорядочить жизнь страны. Оттого и финансовые неурядицы - у нас же 20 млн граждан полностью закредитованы. А 14 млн не могут возвратить заемные средства! Отсюда вылезает жилищный вопрос - нет денег заплатить за квартиру. Для меня это не стресс. А соседей моих касается впрямую.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен:

- Сейчас стрессов не чувствую. Тот, кто не имел трудностей в юности, тот прикупит их в старости. Я трудностей имел полной ложкой, и в итоге стал одним из лучших специалистов в своем, телевизионом деле. А недавний микроинсульт стал для меня прекрасным уроком в том, как оценивать жизнь. Я написал книгу, я делаю музыкальный проект - какие стрессы?

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Когда рассказывают фантазии про дачную амнистию - я испытываю стресс. И когда запрещают живность на дачных участках. Бесит наступающая глупость, снижающееся число профессионалов. Раздражает, когда настырный дурак становится фигурой значимой и даже государственной...

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Стресс вызывают незаконные стройки. Когда у нас ставят без всяких разрешений опоры двойного действия. А электромагнитное излучение очень опасно. Стресс вызывает и то, что вчера рядом с нашей высоткой росли березки и елки, а завтра их ограждают забором и вешают плакат, что на месте леса будет новый красивый дом.

Татьяна ВИЗБОР, теле- и радиоведущая:

- У меня душевные переживания связаны с осенней хандрой - совершенно не переношу время дождей, когда хочется заберложиться. Большой стресс от проблем со здоровьем у себя и у близких родственников.

Евгений НИКИФОРОВ, директор православного радио «Радонеж»:

- Переживания от того, что содержать и развивать профессиональные СМИ становится все более дорого. Возникает стресс и оттого, что наблюдаешь состояние общества и переживаешь из-за его изменений в сторону деградации.