Записки киевлянки: У нас и Юля на лабутенах, и Зеленский с букетиком, только старики подкачали — 7 лет ждут Путина

Пикет у стен посольства России в Киеве, 29 сентября 2021 г. Фото: REUTERS

ГОРОД-ГЕРОЙ С ПРОСПЕКТОМ ИМЕНИ БАНДЕРЫ

В канун 80-летия трагедии Бабьего яра в Киеве приняли решение поставить памятник заместителю бургомистра и начальнику городской полиции оккупированного немцами Киева в 1941 году - Владимиру Базагаю.

Сейчас можно говорить об одном: изощренном предательстве жертв Бабьего яра, о том, как эту дату превратили в лицемерную, протокольную обязаловку с нытьём: «Не забудем, не простим, николы знов (никогда снова)», повторяющуюся из всех утюгов, аккурат в день начала массовых расстрелов еврейского населения.

Одно то, что в этом месте стоит памятник ярой украинской националистке - главному редактору антисемитской газеты, поэтессе Олене Телиге вообще нивелирует скорбь этого места не первый год. Памятник поставили при президенте Ющенко, который тащил в Киев националистов - маргиналов, раздавая им должности и пристраивая на хлебные места.

Я иногда хожу туда, но только одна. И не хожу никакими шествиями и колоннами.

Наваляв по всей Украине мемориальных досок и памятников нацистам, переименовав в их честь улицы, стадионы, парки и клубы, украинский полит-бомонд собрался в этом скорбном месте с венками. Пришла даже Юлия Тимошенко на лабутенах. Зеленский тоже отметился с лаконичным жовто- блакитным букетом, оставив в этот день такую же лаконичную запись в своем Твиттере «100 тысяч жертв Никогда снова».

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На этот раз он даже не замутил пафосную речь, и только лишь его президентский кортеж пронесся по проспекту Степана Бандеры в городе Герое (или уже нет?) Киеве, где постоянно ходят факельные марши националистов.

Накануне празднования 80-летия Бабьего яра здесь зарегистрировали и проголосовали за закон о запрете антисемитизма.

«Вообще непонятный закон. Здесь в 1941-м шли в полицаи, а в 2021-м ставят памятники убийцам евреев. И при этом запрещают антисемитизм. А потом они заставят каяться евреев за Голодомор? Вот как это у них получается? - обсуждают в еврейских общинах закон, помалкивая о реальных и страшных вещах современной Украины, где националистическая идеология прочно и глубоко вошла во власть, поразив и культуру, и образование.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ УСИК

В день, когда украинский боксер тяжеловес Александр Усик вел бой с британским Джошуа, одержав блестящую победу - ни один украинский канал не транслировал этот знаменитый на весь мир поединок. Здесь показывали по телевизору, как выкладывали самую большую колбасу с поросячьими хвостами. А украинцам пришлось смотреть поединок по российскому каналу РЕН-ТВ.

Украинский боксер Александр Усик. Фото: REUTERS

Просто обидно, что в Украине есть правильные спортсмены, актёры, писатели, учёные врачи, а есть неправильные. Усик, конечно, неправильный, но он обескуражил всех своей победой настолько, что проигнорировать это событие было невозможно.

Усику потом что только не инкриминировали - после этой победы, которую тут же назвали частью гибридной войны. А потом и вовсе стали открыто угрожать расправой.

Самая украинская писательница Ницой вообще отказалась признать бой Усика, причем только потому, что тот провел пресс-конференцию на русском языке.

Разве это еще не современный нацизм? Недавно мовный омбудсмен Кремень взялся за театры, которые ставят спектакли на русском. Похоже, что тут будут репертуары менять и переводить пьесы Чехова на мову. К примеру, театр в Днепре (теперь тут так называют Днепропетровск, - ред.), Русской драмы приехал почти полным составом в Екатеринослав в 1919 году из Московского Малого театра, чтоб поддержать советское искусство театральное в молодой Украинской республике. Но кто об этом хочет тут вспоминать, когда в стране идет полным ходом декоммунизация?

Наблюдала на днях как школьники в парке возлагали цветы к памятнику героя войны в Донбассе. Детвора с игрушками, корзиночками для цветов шла к памятнику герою новой Украины и для этих детей - это новая история их страны, где учат ненавидеть русских.

РУССКИХ УВОЛЬНЯЮТ

Среди моих немногочисленных знакомых здесь устойчивый тренд: они все теперь читают только на украинском языке, пишут на украинском, и пытаются говорить, хотя выходит коряво.

- Дайте мэни якусь малэньку тряпочку, - обращается в к молодому человеку в одном учреждении дама лет 70-ти.

Я подколола её, что на мове – тряпка - это "гончирка." Обиделась. И отвечает репликой на чистом русском:

- А какая разница?

Конечно, это всего лишь совпадение, да? Но почему тогда во время ковида из физиотерапевтического кабинета "ушли" двух русских, русскоязычных медсестёр Александру Ивановну и Надежду Степановну. Первая - родом из Николаева, отец которой коммунист и парторг, полковник Советской Армии, дошёл до Берлина. Вторая – из Саратова, жена военного. Вспоминаю, как обе женщины плакали, когда разбился хор Александрова. Вот их то и уволили. А кого же ещё то увольнять, как ни русских?

Разговорились с женщиной, чуть старше 50-ти. Так вышло, что говорили о ковиде от которого умер ее муж 4 месяца назад. Оказалось, что моя собеседница - концертмейстер одной из музыкальных школ столицы. И та поделилась, что сейчас в школе от неё потребовало руководство, чтобы она взяла «згоду» (согласие) от каждого родителя ученика, что они не против её преподавания на русском языке. Она - единственный концертмейстер на всю школу с консерваторским образованием.

- Ну ладно, репертуар — специфический: играем в основном только национальную музыку, так теперь у каждого Мыколы придется спросить разрешения работать на русском языке? И документально.

- Я бы уволилась, - говорит музыкантша, но овдовела и деваться некуда.

- И теперь подписи их собираете?

- Да, выбора не дают, - и женщина снова заплакала.

ХОДИТЬ НЕ МОГУТ, НО 7 ЛЕТ ЖДУТ ПУТИНА

- Мы, Маруся, если Путин на нас решит напасть, добежать-то никуда не успеем. У нас суставы больные. Я три таблетки «Диклофенака» должна выпить, чтоб до супермаркета дойти,- беседуют старушки, греясь на последнем сентябрьском солнышке.

Уже и ходить-то не могут, но так сидят и 7 лет ждут Путина. Но все лучше, чем сидеть дома и смерти ждать. А так ... хоть какое -то занятие.

- Это не наша война, - как-то мне бросили фразу по поводу конфликта на Донбассе.

- А чья тогда?

Разве мог сказать советский солдат в 41-м, когда убивали евреев: «Это ваша война с немцами».

Рыжая девочка Ривка ушла 29 ого сентября в Бабий яр вместе с мамой, папой и маленьким братиком и больше не вернулась. Ее одноклассница Фрося, с которой они вместе делали уроки, стала впоследствии врачом и рассказала мне про этот день, и как та его увидела тогда, в 1941-м в Киеве. А в 2021-м здесь вновь витает дух Блобеля (штандартенфюрера СС, командира зондеркоманды, расстреливавшей евреев в Бабьем яру) и слышен по Киеву его сатанинский хохот, потому что уж очень многие хотели пить баварское, но, похоже, забыли, чем все закончилось.

Жовто-блакитный букет от Зеленского, который тот принес в Бабий яр, апофеоз глумливой и двуличной политики Украины по отношению к жертвам трагедии. Разве у нас есть моральное право об этом молчать?