По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой арестованы трое ее бывших коллег

Марина Ракова Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В четверг 30 сентября Тверской районный суд столицы заявил об аресте сразу трех бывших коллег экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Той самой Марины Раковой, которая с октября 2018 по март 2020 года занимала пост замглавы Минпросвещения.

Перейдя в Сбер, она перетянула всю свою прежнюю команду: Максима Инкина, Евгения Зака и Кристину Крючкову. Инкин до последних дней работал управляющим директором дивизиона ПАО "Сбер", а Зак - директором столичного дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбер".

И только Крючкова держалась на некоторой дистанции от этой группы - числилась в должности юрисконсульта и преподавателя РАНХиГС.

Теперь бывших коллег обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Их отправили на два месяца в СИЗО, где они будут ожидать приговора суда.

Следствие продолжает распутывать этот коррупционный клубок и ищет беглую Ракову. После того, как ее обвинили в хищении 50 миллионов рублей при реализации госпрограммы "Образование", она бросила свой шикарный особняк в подмосковной Немчиновке и скрылась.

В следствии подозревают, что Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств в интересах определенных разработчиков новых форм развития образования.

В материалах дела об этом говорится так: "В 2019 году замминистра просвещения Марина Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", гендиректором которого была являлась бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

Именно в это время гендиректором "Фонда новых форм развития образования" был Инкин. Следствие подозревает, что подельники успели подобным образом "распилить" через фонд около 3 миллиардов рублей.

Напомним, в марте 2020 года Марина Ракова покинула пост замглавы Минпросвещения по собственному желанию. В Сбере она занимала должность вице-президента и курировала работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".