Российские школьники примут участие в «Уроке цифры» по искусственному интеллекту

Материалы урока будут сопровождены методическими рекомендациями для педагогов Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские школьники в период с 27 сентября по 10 октября 2021 года в рамках образовательного проекта АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения РФ смогут принять участие в "Уроке цифры" по искусственному интеллекту в образовании.

На уроке дети познакомятся с понятием искусственного интеллекта, а также получат представление об основных принципах его работы. Учащиеся школ из разных регионов страны смогут узнать, как ИИ-технологии способны помочь человеку в различных профессиях.

В практической части урока школьники попробуют свои силы и знания во время прохождения игрового тренажера. С его помощью ребята попробуют создать умного помощника для учителя математики – алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, определять в нём ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога.

Напомним, стратегический партнер и разработчик "Урока цифры" - Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".

По словам исполнительного директора БФ Петра Положевца, такое мероприятие проводится в России в третий раз.

- В 2019 году прошло 96 открытых уроков. Почти 10 тысяч российских учителей воспользовались материалами и провели занятия для 3,7 миллиона детей. А в прошлом году состоялись 111 открытых уроков, - рассказал Положевец.