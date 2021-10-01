Хрюшки на страже безопасности: в аэропорту Амстердама свиней привлекли к важной работе

Ранее для отпугивания птиц в аэропорту применяли лазерные установки, а также сеяли семена растений с резким запахом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Схипхоле, главном аэропорту Нидерландов, расположенном примерно в 20 минутах езды от Амстердама, по совету орнитологов приняли необычное решение – с птицами, которые представляют серьезную опасность для взлетающих и приземляющихся лайнеров, решили бороться с помощью свиней.

Рекомендации специалисты дали после того, как внимательно изучили причины высокой концентрации пернатых в непосредственной близости от летного поля. Оказалось, что птиц привлекают остатки урожая свеклы, которой были засеяны поля вокруг воздушной гавани.

Теперь свеклой лакомятся 20 свиней, и они же гоняют по полю своих крылатых конкурентов.

Ранее для отпугивания птиц в аэропорту применяли лазерные установки, а также сеяли семена растений с резким запахом.

По оценкам ученых, после того, как за дело взялся отряд парнокопытных, количество птиц в районе аэропорта заметно снизилось.

Вообще же в мире применяется множество способов отпугивания крупных пернатых в районе взлетно-посадочных полос: акустические установки, специально обученные собаки, ловчие ястребы, беспилотники в форме хищных птиц, пропановые пушки и прочие. Проблема состоит в том, что ни один из методов не дает стопроцентной защиты, а столкновение лайнера с крупной птицей вроде чайки или гуся вполне может закончиться катастрофой.