Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов в законе

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Далеко не в первый раз Вячеслав Володин возвращается к разговору о том, что хорошо бы юридически закрепить предвыборные обещания депутатов. Чтобы потом можно было проследить, как они исполняются. А то, наговорить то можно что угодно легко и просто, а вот воплотить в жизнь…

Госдума нового VIII созыва только-только приступает к работе. Вячеслав Викторович уже поднял этот вопрос на встрече с журналистами, на которой присутствовала и я .

- Обязательно должны быть ответы депутатов перед избирателями, - сказал он. - Надо только найти такую форму, которая была бы эффективна. И чтобы это можно было проконтролировать. Уверен, это повысит ответственность не только депутатов, но и всей власти в целом. Так что мы с коллегами из разных фракций обязательно обсудим формализацию обязательств и реализацию обещаний.

А вы, уважаемые читатели, пока депутаты обсуждают, запишите себе на бумажечке все, что обещал ваш народный избранник. Вдруг он на радостях уже успел подзабыть. А после мы напомним.