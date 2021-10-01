В парке Барселоны дикие кабаны отобрали рюкзак у Шакиры

Животным удалось отбить у певицы рюкзак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два диких кабана напали на поп-звезду Шакиру в одном из парков испанской Барселоны. Животным удалось отбить у певицы рюкзак, в котором находился мобильник, и скрыться с добычей в зарослях. Об этом рассказало издание BBC со ссылкой на страницу Шакиры в Instagram.

Правда, самих кабанов снять не удалось, но на видео певица показывает грязный рюкзак и комментирует произошедшее:

– Смотрите, два диких кабана напали на меня в парке и оставили сумку вот в таком состоянии.

Позже певица обращается к сыну со словами:

– Милан, скажи правду, расскажи, как твоя мама боролась с кабаном.

Рост городов приводит к тому, что места исконного обитания многих диких животных просто исчезают, и представителям фауны не остается другого выхода кроме взаимодействия с человеком. Дикие кабаны, являясь ближайшими родственниками давно одомашненных свиней, довольно неплохо приспособились к ситуации и даже, похоже, потеряли часть заложенного природой страха перед человеком.

На видео певица показала грязный рюкзак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По крайней мере, в Барселоне полиция ежегодно получает более тысячи жалоб на нападения собак и диких кабанов. Впрочем, дело редко доходит до серьезной угрозы жизни – чаще животные норовят стащить у людей сумки в надежде поживиться чем-нибудь съедобным.

В прошлом году издание The Guardian опубликовало фотографии погони обнаженного нудиста за кабаном, стащившим сумку с ноутбуком.